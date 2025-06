Wimbledon, l’addio con l’onore di un campione. Fognini: “Forse è l’ultima. Ma uscire così è il regalo più bello”

Dopo quasi quattro ore di battaglia contro Alcaraz, Fabio si prende il Centrale, gli applausi e forse anche l’ultima grande emozione della carriera.

Ha lasciato il campo tra le lacrime e gli applausi. Fabio Fognini, 38 anni, dopo aver spinto Carlos Alcaraz al quinto set in un match dal sapore epico, si prende un momento per riflettere. “Forse ho detto addio al tennis oggi”, ammette. Ma lo fa con un sorriso e con gli occhi lucidi, perché c’è tutto: il pubblico in piedi, i figli sugli spalti, la maglia di Carlitos in regalo, e un match da ricordare.

“Sono orgoglioso, ovviamente. È lo sport: a volte ti dà, a volte ti toglie. Penso di aver dato tutto quello che avevo. Il quinto set è stato… uno stronzo, Sì, l’inizio del quinto set è stato proprio una schifezza. Non meritavo di trovarmi sotto 4-0 così. Sul 40-15 nel secondo game, ho perso il game. Poi di nuovo 15-40, e l’ho perso. Ancora 40-15, e di nuovo perso. Non meritavo di essere sotto 4-0. Almeno doveva essere 2-2. Ma ho giocato contro Carlos, non contro un amico o contro Federico….”

Alcaraz, al termine della battaglia, lo ha indicato al pubblico. E in quel gesto c’era tutto il rispetto. “Mi ha emozionato, lo ammetto. Sono tornato negli spogliatoi e ho pianto. Non mi aspettavo di giocare cinque set con lui. Ero entrato qui con poche aspettative, visto com’era andato l’anno.”

Il figlio sugli spalti, le lacrime insieme

Un momento su tutti ha toccato Fognini nel profondo: la presenza del figlio. “Appena visto il tabellone, mi ha detto ‘Tanto perdi’. Gli ho risposto: ‘Grazie mille!’ – racconta ridendo –. Ma poi ha chiesto se poteva venire a vedermi. Sky ha permesso che venisse, ed è stato bellissimo. Alla fine abbiamo pianto insieme.”

Fabio sorride, ma è visibilmente scosso: “Oggi ho fatto fatica a trovare le parole. Però sono contento che fosse lì, che abbia visto il papà giocare a questo livello contro il numero uno del mondo. Questo, per me, è il regalo più grande.”

“Alcaraz? Ho un gran rapporto con lui. Ma la decisione era già presa”

Alla domanda se le parole di stima di Alcaraz – “Può giocare ancora 3-4 anni” – possano fargli cambiare idea, Fabio è chiaro:

“Lo ringrazio, con Carlitos ho un bellissimo rapporto. Ma la mia decisione era già presa: questo era il mio ultimo Wimbledon. Non potevo chiedere un’uscita più bella. Beh, se mi guardo indietro e penso a quello che sono riuscito a fare nella mia carriera, posso dire solo una cosa: sono felice. Certo, a volte magari non sono stato al massimo su certi campi, ma fa parte del gioco. Ho giocato questo sport con tanta passione, come si è visto e come tutti sanno.

Sì, sono stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo a giocare per più di 15 anni contro i Big Three, contro Andy, e altri 20 grandi giocatori, grandi campioni.

Ora ho avuto anche l’opportunità di affrontare Carlos due volte, e una volta Jannik. Come dicevo prima, è qualcosa di strano. In questo momento è difficile per me esprimermi perché ho tante emozioni, tante immagini in testa. Forse nei prossimi giorni riuscirò a dire qualcosa di più chiaro.”

Poi torna a riflettere sul suo percorso recente: “Gli infortuni mi hanno fatto molto male, soprattutto quest’anno. Ho fatto fatica a competere, ho richiamato il mio vecchio preparatore, cercato di rimettermi in gioco… ma i risultati non arrivavano.”

“Quando hai 38 anni e mezzo e fai fatica in campo e fuori, devi essere onesto con te stesso. Non posso più competere nei Challenger. Però… dopo una partita così… boh, non lo so. Ho bisogno di qualche giorno.”

Nessuna decisione definitiva. Ma un finale perfetto

Non ha ancora parlato con Flavia Pennetta: “No, di questo no. Ma so che è una scelta che spetta solo a me. Ho sempre preso le mie responsabilità. Adesso devo metabolizzare tutto. Una cosa è certa: se questo è stato davvero il mio ultimo match, non potevo chiedere un addio migliore.”

Gli chiedono se questa sconfitta valga come una delle partite più belle della carriera.

“È una sconfitta bellissima. Diversa da mia moglie, che ha avuto il ‘culo’ e la bravura di vincere uno Slam… io no. Ma oggi ho mostrato che a 38 anni posso ancora dire la mia. E questa è la cosa più bella.”

Alla fine, una sola domanda resta sospesa: “È più sì che no?”, gli chiedono.

“Devo pensarci. Ho detto tutto. Voglio finire in modo positivo. E farmi ricordare così.”





