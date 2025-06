Iga Swiatek alza la voce contro il calendario WTA: “Non ha senso giocare più di 20 tornei all’anno”

Dopo una settimana positiva a Bad Homburg, dove ha sfiorato il primo titolo su erba, Iga Swiatek è arrivata a Wimbledon carica di fiducia ma anche con qualche riflessione importante da condividere. Nel suo Media Day, l’ex numero 1 del mondo non si è nascosta e ha voluto puntare il dito contro l’attuale calendario della WTA, giudicato troppo fitto e stressante per la salute mentale e fisica delle tenniste.

“Sicuramente questa è la migliore stagione su erba che io abbia mai avuto fino ad ora, mi sono divertita davvero molto a Bad Homburg,” ha dichiarato la polacca. “Giocare tante partite mi ha dato fiducia, sento di aver acquisito più abilità su questa superficie, ma l’erba resta complicata. Ogni estate mi sembra un po’ più facile, ma servono tempo ed esperienza per adattarsi davvero.”

Swiatek ha poi parlato apertamente di quanto sia difficile passare dalla terra battuta all’erba, soprattutto per chi – come lei – è cresciuto sulle superfici lente: “Non è un cambiamento radicale, ma non posso dire che sia tutto perfetto. Ho bisogno di ancora più anni per sentirmi davvero a mio agio. Quest’anno ho scelto di andare a Mallorca per allenarmi, per abituarmi meglio al movimento e alle sensazioni della palla su questa superficie. Tutto dipende dalla fiducia che hai in quel momento e, dopo Bad Homburg, spero di poter proseguire su questa strada.”

Ma il vero messaggio di Iga arriva quando le viene chiesto un commento sul calendario WTA e sulle sue conseguenze per la salute mentale delle giocatrici: “La programmazione è davvero troppo intensa, non ha senso che si debbano giocare più di 20 tornei all’anno. A volte siamo costrette a rinunciare anche ai tornei del nostro paese perché ci sono obblighi legati ai WTA 500 per non prendere uno zero in classifica. Questa pressione non è giusta, e penso che la gente continuerebbe a guardare il tennis anche se giocassimo meno tornei. Sarebbe più facile essere costanti e mantenere alta la qualità.”

Swiatek ha anche sottolineato come nel tennis ogni settimana si ricominci sempre da zero, e quanto sia fondamentale mantenere una prospettiva sana: “È importante ricordare che il tennis non è tutta la vita. Bisogna essere orgogliosi di ciò che si fa anche quando non si vince.”

Parlando poi del suo passato, Iga ha ricordato la vittoria a Wimbledon Junior nel 2018: “Sembra passato un secolo, come se fosse un’altra vita. In quel momento mi sembrava di aver realizzato il sogno, ma poi sono tornata a casa e tutto era uguale, dovevo ancora lavorare sodo. Quell’esperienza però mi ha fatto capire che forse potevo davvero diventare una professionista.”

Infine, un sorriso pensando al futuro prossimo e alla novità del doppio misto con Casper Ruud agli US Open: “Non vedo l’ora! Giocare insieme sarà divertente, anche se non avremo molto tempo per allenarci. Il suo dritto è uno dei più belli del circuito. Voglio semplicemente godermela e divertirmi con lui in questa nuova esperienza.”





Marco Rossi