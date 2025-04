Abruzzo Open 2025: wild card al giovane prodigio svizzero Henry Bernet

Sarà assegnata al diciottenne prodigio svizzero, Henry Bernet, vincitore dell’Australian Open Junior dello scorso gennaio, una delle wild card per il tabellone principale dell’Atp Challenger di Francavilla al Mare. Il torneo, dal montepremi di 100mila dollari, è in programma allo Sporting Club dal 4 all’11 maggio. Considerato da molti addetti ai lavori l’erede naturale del grande Roger Federer, il 18enne di Basilea, è cresciuto nello stesso tennis club del leggendario vincitore di ben 20 tornei del Grande Slam, il Tc Old Boys Basilea. Attualmente, Bernet è segnalato in grande ascesa, gioca il rovescio ad una mano ed ha i capelli rossi come Sinner. Quella di quest’anno, sembra destinata, quindi, ad essere un’edizione nel segno del tennis svizzero, visto che la stella annunciata è il tre volte vincitore di prove del Grande Slam, Stan Wawrinka, mentre anche la testa di serie n.1 del torneo ha nazionalità elvetica.

Intanto, è stata appena definita l’entry list dell’Abruzzo Open 2025. Testa di serie n. 1 confermata per il 22enne elvetico Jerome Kim, n.132 del ranking mondiale, impegnato, in questi giorni, nelle qualificazioni al Master 1000 di Madrid, in Spagna, mentre la seconda testa di serie sarà appannaggio del 23enne argentino Roman Andrés Burruchaga, anch’egli in campo, in questa settimana, nelle qualificazioni del Master madrileno. Il terzo del seeding francavillese è il 27enne americano Nicolas Moreno De Alboran, seguito dal coach iberico Mikel González Del Olmo. Poi spazio alla Francia per le teste di serie n.4, n.5 e n.6 con Harold Mayot(149), Pierre-Hugues Herbert (150) e Kyrian Jacquet (155) mentre l’argentino Juan Pablo Ficovich (157) ed il cileno Cristian Garin, ora n.158 ma già n.17 del ranking, saranno gli ultimi due atleti tra i magnifici otto che guideranno il seeding. A testimonianza dell’elevato livello del torneo di quest’anno, la circostanza che il vincitore della scorsa edizione, il francese Titouan Droguet, non ha trovato spazio nel tabellone principale e sarà probabilmente costretto a partire dalle qualificazioni. Grande interesse suscita anche la presenza del russo Aslan Karatsev, già n.14 al mondo e semifinalista all’Australian Open del 2021.

Nel frattempo, 21 giocatori sono già sicuri di essere presenti nel tabellone principale. Ben cinque sono di nazionalità francese. Oltre a

Mayot, Herbert e Jacquet, ci sono anche Barrere (163) e Gabriel Debru (246), 19enne di belle speranze, che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera ed è seguito come coach proprio dal direttore del torneo, Gianluigi Quinzi. Entrato in tabellone come special exempts, Debru ha vinto il Rolland Garros junior nel 2022 e punta a spiccare definitivamente il volo verso il tennis di vertice. Garin a parte, uno dei tennisti più attesi, al di là della sua classifica, che lo vede posizionato al n.170, è il 24enne croato Duje Ajduković, che vanta già diverse presenze in Coppa Davis ed una semifinale allo Swedish Open di Bastad 2024. L’altro SE è il 19enne romeno Luca Preda che ha come coach il bielorusso Uladzimir Iknatik.

Al momento, non ci sono azzurri ammessi direttamente nel main draw perché il cut off, il taglio previsto dal regolamento, è fissato alla posizione n.194 del ranking mondiale. Tuttavia, il 23enne romano Matteo Gigante, che è n.200, ha ottime possibilità di entrare nel tabellone principale che sarà composto da 32 giocatori. Saranno 24, invece, i tennisti impegnati nel tabellone di qualificazione. In palio ci saranno sei posti per il main draw. Inoltre, dovranno essere assegnate altre due wild card per il tabellone principale e quattro per quello cadetto. Due delle wild-card destinate a giocatori che affronteranno le qualificazioni saranno appannaggio della Federazione mentre le altre due verranno assegnate ancora a giovani tennisti della Piatti Academy di Bordighera. Saranno 16, invece, le coppie ammesse al torneo di doppio.