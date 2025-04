Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Nardi entra nelle quali. Oggi alle ore 17 il sorteggio del tabellone principale e poi quello di qualificazione. Hurkacz salta Montecarlo: il problema al ginocchio tiene fuori l’ex top-10

Buone notizie per il tennis italiano in vista del Masters 1000 di Montecarlo 2025. Luca Nardi è entrato ufficialmente nel tabellone delle qualificazioni del prestigioso torneo sulla terra rossa del Principato, che prenderà il via questo fine settimana.

Il giovane tennista pesarese, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di incostanza, avrà così l’opportunità di giocarsi l’accesso al main draw di uno dei tornei più importanti della stagione sulla terra battuta.

A poche ore dal sorteggio del tabellone principale, arriva una defezione importante per il Masters 1000 di Montecarlo 2025. Hubert Hurkacz, ex top-10 e campione di Masters 1000, ha annunciato che non potrà partecipare al prestigioso torneo sulla terra rossa del Principato.

Il tennista polacco continua a risentire di problemi al ginocchio destro, un infortunio che sta limitando il suo rendimento negli ultimi mesi e che lo ha costretto a questa difficile decisione. Hurkacz, vincitore in passato del Masters 1000 di Miami, ha scelto di essere cauto per recuperare completamente da questo problema fisico, preferendo rinunciare al torneo monegasco piuttosto che rischiare di aggravare la situazione.

“Purtroppo devo annunciare che non potrò partecipare al torneo di Montecarlo a causa del persistere dei problemi al ginocchio destro”, si legge nel comunicato del polacco. “È una decisione difficile, ma necessaria per il mio pieno recupero. Spero di tornare presto in campo al massimo della forma”.

Al posto di Hurkacz, nel tabellone principale entrerà il serbo Miomir Kecmanovic, che beneficia così di questa defezione dell’ultimo minuto.

Per Hurkacz si tratta dell’ennesimo intoppo di una stagione finora complicata, con questo problema al ginocchio che non gli sta permettendo di esprimere al meglio le sue qualità. Resta da vedere quali saranno i suoi piani per il prosieguo della stagione sulla terra rossa e se riuscirà a recuperare in tempo per gli altri grandi appuntamenti di questa parte dell’anno tennistico, in particolare gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

Monte Carlo 🇲🇨 – M1000, terra battuta, 56S/28D, inizio domenica.

