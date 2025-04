Sabalenka domina, Auger-Aliassime crolla, Zverev esalta Madrid (Video)

Aryna Sabalenka ha mostrato ancora una volta un tennis dominante contro Anna Blinkova. Nonostante la russa, proveniente dalle qualificazioni, abbia lottato fino alla fine, nulla ha potuto contro la numero uno del mondo che ha dominato in una soleggiata mattinata sul Campo Manolo Santana, imponendosi per 6-3, 6-4 dopo un’ora e 39 minuti. La bielorussa, campionessa nel 2023, punta a conquistare il suo secondo Mutua Madrid Open e la sua prossima avversaria sarà Elise Mertens.

Scenario completamente diverso per Felix Auger-Aliassime. Il canadese aveva iniziato la stagione con una fantastica serie di vittorie, arrivando a sollevare due trofei in appena un mese e mezzo, ma è tornato in una dinamica di inconsistenza, sofferenza e cattivi risultati. Nemmeno l’altitudine di Madrid è riuscita a fargli ritrovare il sorriso: nello stesso luogo in cui era arrivato in finale la scorsa stagione, oggi ha ceduto al debutto contro Juanma Cerúndolo (7-6(5), 6-4), confermando le cattive sensazioni e provocando un’importante caduta nel ranking ATP. Proprio quando iniziava ad affacciarsi alle posizioni di privilegio, ecco un nuovo passo falso: Felix scenderà almeno fino alla posizione 26 del mondo, uscendo nuovamente dalla top-25.

Alexander Zverev è arrivato al Mutua Madrid Open 2025 con la voglia di dare un colpo sulla tavola. Il suo titolo a Monaco gli ha restituito il sorriso e la fiducia, e il suo adattamento a un evento che conosce a meraviglia non poteva essere più rapido. Al suo debutto, il tedesco ha liquidato un indifeso Roberto Bautista (6-2, 6-2) mettendo a segno ben 32 colpi vincenti, senza dare possibilità al tennista spagnolo, che si è trovato di fronte a veri e propri fulmini al servizio. A bordo campo, Sascha si è aperto completamente mostrando il suo amore per Madrid: “Questo è il mio Campo Centrale preferito in tutto il mondo. Ho perso solo due volte qui, quindi spero che rimanga così per i prossimi 10 anni”. Al terzo turno, affronterà Davidovich o Nuno Borges.

Anche Casper Ruud ha ottenuto la vittoria nel secondo turno sul Campo Arantxa Sánchez. Il norvegese non sta attraversando un grande momento di gioco e risultati. Ha ceduto la sua corona del Conde de Godó nei quarti di finale contro Holger Rune e arrivava al Mutua Madrid Open “con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale”, come ha affermato il tennista di Oslo. E per il momento sta rispettando la sua premessa perché ha vinto al suo debutto contro il francese Arthur Rinderknech per 6-3 6-4 dopo un’ora e quattordici minuti di incontro. Al terzo turno si troverà di fronte Sebastian Korda.





Marco Rossi