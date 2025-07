Cobolli si prepara per la sfida con Cilic: “Flavio sta crescendo, ora serve mantenere fame e lucidità”

Flavio Cobolli si appresta a vivere un altro appuntamento da sogno sull’erba di Wimbledon: agli ottavi di finale lo attende Marin Cilic, un nome pesante, ex campione Slam e reduce da otto vittorie consecutive tra qualificazioni e main draw. E proprio contro il croato, Flavio sogna un altro colpaccio, come già avvenuto al primo turno del Roland Garros di quest’anno.

A fare il punto della situazione è il papà e allenatore Stefano Cobolli, intervistato da Supertennis:

“Flavio sta migliorando un po’ in tutte le parti, fisicamente è in un momento molto positivo. Ha lavorato tanto e anche grazie ai preparatori Giulio Rubini e Francesco Cerrai bisogna fargli i complimenti, perché stanno facendo un ottimo lavoro. L’erba, fin dalla prima settimana di allenamenti, lo sta aiutando a migliorare anche tecnicamente”.

Riguardo la sfida con Cilic, il tecnico non nasconde la difficoltà:

“Sarà una partita diversa perché Flavio incontrerà un avversario che ha vinto 8 partite di fila, quindi è in una condizione fisica e mentale migliore. L’erba è una superficie che a Cilic piace e che esalta le sue caratteristiche. Flavio però, ormai, tatticamente è in grado da solo di risolvere le partite. Dal punto di vista mentale dovrà mantenere la fame che ha avuto fino adesso. È vero che la partita è di per sé stimolante, però lo stimolo e un eventuale appagamento per un risultato così ottenuto non è la stessa cosa”.

Cobolli senior sottolinea inoltre l’importanza degli allenamenti di alto livello:

“Oggi si è allenato con Jannik Sinner. Abbiamo giocato più di un’ora, è sempre molto utile, come lo è stato anche con Djokovic, allenarsi con i più forti. Si prende sempre spunto dal loro atteggiamento, in tutte le situazioni, anche in un allenamento tra le due giornate di gara, magari più blando. In questo modo capisci come ti devi comportare in queste giornate. Cerco sempre di organizzare allenamenti con i migliori”.

Adesso non resta che attendere la sfida contro Cilic, con Cobolli che si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua giovane carriera sull’erba di Wimbledon.





Marco Rossi