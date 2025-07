Challenger 75 Winnipeg: Il Tabellone Principale e di qualificazione

Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Principale – hard

(1) Alexander Blockx vs Qualifier

Naoki Nakagawa vs Rei Sakamoto

Moerani Bouzige vs Marek Gengel

Karue Sell vs (5) Yuta Shimizu

(3) Sho Shimabukuro vs Christian Langmo

Garrett Johns vs Qualifier

Qualifier vs Paul Jubb

(WC) Justin Boulais vs (7) Yu Hsiou Hsu

(8) Nicolas Mejia vs Andres Andrade

Qualifier vs Masamichi Imamura

Yi Zhou vs Tung-Lin Wu

Andres Martin vs (WC) (4) Alexis Galarneau

(6) Rio Noguchi vs Andre Ilagan

(WC) Juan Carlos Aguilar vs Qualifier

(CO) Kenta Miyoshi vs (PR) Philip Sekulic

Qualifier vs (2) Liam Draxl

Challenger 75 Winnipeg – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Hyeon Chung vs Benjamin Thomas George

(WC) Adam Farag Cao vs (11) Strong Kirchheimer

(2) Alfredo Perez vs (Alt) Kody Pearson

(Alt) Keshav Chopra vs (8) Leandro Riedi

(3) Hiroki Moriya vs Mikael Arseneault

(WC) Keegan Rice vs (9) Ryuki Matsuda

(4) Daniil Glinka vs (WC) Sid Donarski

(Alt) Vasek Pospisil vs (10) Tsung-Hao Huang

(5) Yusuke Takahashi vs Jesse Flores

Ryan Fishback vs (12) Nicolas Arseneault

(6) Kris Van Wyk vs (WC) Duncan Chan

(Alt) Nicaise Muamba vs (7) Alvin Nicholas Tudorica

STADIUM – ore 18:00

Ryan Fishback \ vs Nicolas Arseneault \

Keegan Rice \ vs Ryuki Matsuda \

Nicaise Muamba \ vs Alvin Nicholas Tudorica \

Vasek Pospisil \ vs Tsung-Hao Huang \

COURT 1 – ore 18:00

Hyeon Chung \ vs Benjamin Thomas George \

Hiroki Moriya \ vs Mikael Arseneault \

Daniil Glinka \ vs Sid Donarski \

Keshav Chopra \ vs Leandro Riedi \

COURT 2 – ore 18:00

Yusuke Takahashi \ vs Jesse Flores \

Adam Farag Cao \ vs Strong Kirchheimer \

Alfredo Perez \ vs Kody Pearson \

Kris Van Wyk \ vs Duncan Chan \