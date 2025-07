Wimbledon: corsa a tre per il titolo 2025, con un favorito

“Ne resterà soltanto uno”. La leggendaria citazione dal film Highlander (1986) si addice ad ogni cavalcata tennistica, inclusa la corsa nella seconda settimana di Wimbledon 2025, Nessun duello mortale con relativa decapitazione… ma certamente i 16 tennisti rimasti in gara nel tabellone maschile daranno fondo ad ogni stilla di energia e forza mentale per provare ad alzare il trofeo più ambito dell’annata, vinto nelle ultime due edizioni da Carlos Alcaraz, in finale contro Novak Djokovic. I Championships 2025 sono stati segnati da un numero incredibile di sconfitte premature di tennisti inseriti nel seeding; ma se torniamo alla vigilia del torneo, tutti i principali commentatori ed analisti avevano stilato una cosiddetta short-list (ossia una rosa) dei veri candidati al titolo che si riduceva al trio Alcaraz, Djokovic, Sinner. Tante sorprese, ma Carlos, Novak e Jannik sono ancora lì, pronti a giocarsi la coppa con l’ananas sul tappo… la più bella e ambita. Chi dei tre è il vero favorito? E c’è qualcuno tra gli altri 13 giocatori ancora in corsa che può realisticamente sperare di compiere l’impresa e sbaragliare tutti gli altri pretendenti? Non sono risposte facili, ma le sensazioni dal campo indicano chiaramente che i tre favoriti sono un gradino sopra a tutti gli altri, per classe ed esperienza a questo livello, e che tra di loro potrebbe spuntarla chi riuscirà a tenere più alto il livello atletico e mentale nelle partite decisive. C’è un fatto importantissimo da sottolineare: Sinner e Djokovic per vincere dovranno eliminarsi a vicenda, e poi battere anche Alcaraz, mentre lo spagnolo ipoteticamente arriverà in finale affrontando “solo” Fritz, quindi la logica indica che il percorso dello spagnolo è oggettivamente meno complicato.

Chi dei tre Big sta meglio? Sinner sta correndo velocissimo, tanto aver lasciato per strada solo 17 games ai rivali in tre partite, segnando il record assoluto nel torneo nell’Era Open. Roba tosta. Tuttavia i suoi rivali sono stati non il massimo per rivelarci il vero stato di forma del n.1. Quel che sta piacendo di Jannik la sua buona stabilità negli appoggi e nella corsa: è un dato di incredibile rilevanza poiché la spinta formidabile di Sinner non può prescindere da un footwork di massima qualità. Partita dopo partita la sua fiducia negli spostamenti sembra crescere, mentre sul rendimento del servizio – quel che a conti fatti gli è costato la sconfitta nella dolorosa finale di Roland Garros – è necessario attendere altri match. Non bene contro Nardi, meglio al secondo turno contro Vukic, su e giù contro Martinez (in una partita dove le difficoltà di concentrazione sono stati evidenti). Ma sono state partite agevoli, quindi il test è molto relativo.

Alcaraz è avanzato nel torneo a strappi, come ormai ci ha abituato. Fognini l’ha messo alla frusta con la magia dei suoi colpi e una tenuta sorprendente, ma in generale nelle tre partite Carlos quando aveva bisogno di alzare il livello e prendersi i punti, ce l’ha fatta. Quindi non inganni il percorso più accidentato e i momenti di vuoto: lo spagnolo c’è, e lo dimostra ancora una volta come al quinto set sia praticamente imbattibile. In carriera ne ha perso solo uno nei quindici disputati, impresa riuscita a Matteo Berrettini agli Australian Open… Se vuoi battere “Carlitos”, lo devi sovrastare e staccare perché nella stretta finale fisicamente è vero toro e dalle sue corde escono colpi assurdi che gli danno i punti decisivi. Tutti gli avversari sono avvisati.

Chi invece sta convincendo e sorprendendo è Djokovic. Qualche fastidio nel primo match, ma Novak si è presentato a Wimbledon in eccellente condizione e pochi riescono ad interpretare e domare le prerogative dell’erba al suo volere tanto bene quanto lui. Lo dimostrano i tanti titoli vinti e come ogni anno ritorno all’All England Club lo ringiovanisca. Su erba il fattore resistenza atletica conta di meno, mentre è decisiva la testa e saper leggere il momento per tirare la zampata decisiva. Attenzione, perché questo Djokovic è più che competitivo e in un’eventuale semifinale contro Sinner potrebbe far sentire all’azzurro tantissima pressione mentale, tirando fuori i suoi migliori servizi nei momenti decisivi e riuscendo a far sentire tanta pressione in risposta. Potrebbe essere una partita terribilmente dura sul piano della personalità; resta da vedere se Jannik avrà scacciato i fantasmi parigini… Solo il campo ce lo potrà dire.

E gli “altri 13”? I due potenziali outsider più pericolosi sembrano Shelton e Fritz. Ben prima dovrà domare l’esuberanza e spirito Garibaldino di Sonego, che dopo due sconfitte nel 2025 tra Melbourne e Roland Garros cercherà un sospirato – ma difficile – successo contro l’americano, quindi potrebbe essere sfida nei quarti a Sinner. Si sapeva già dal giorno dell’uscita dei tabelloni che a Jannik era andata peggio di tutti, e questo potenziale quarto di finale è una partita vera, verissima e non facile per l’azzurro. Shelton ha servizio, potenza e cattiveria agonistica per mettere in difficoltà Sinner, è da testare la sua tenuta mentale contro un “martello” come Jannik e nel caso la partita si giocherà tutta nel confronto servizio di Ben – risposta di Jannik, lì passerà l’accesso in semifinale. Il bravissimo Flavio Cobolli ha una chance incredibile di centrare i quarti, ma occhio a Cilic che sembra aver trovato una seconda giovinezza e conosce come pochi le insidie dei prati. Il vigore mostrato dal romano nel torneo è straordinario, sembra aver la potenza e freschezza per andare sopra ai colpi del croato che però potrebbe servire molto bene e non consentire a Flavio di comandare dalla riga di fondo. Djokovic sembra difficile che possa andare sotto alla pressione di De Minaur, tennista encomiabile per applicazione e tenuta, ma oggettivamente meno forte tecnicamente del serbo. Solo se Novak ci metterà del suo in negativo potrebbe rischiare qualcosa. Un’eventuale quarto di finale Cobolli – Djokovic sarebbe strepitoso, tutto da gustare.

Nella parte bassa del draw Alcaraz ha tutt’altro che convinto; tuttavia la spinta potente ma troppo monocorde di Rublev forse è poco per battere il campione in carica. Andrey zitto zitto si è issato negli ottavi, per provare a far partita pari contro Carlos dovrà servire come mai nella vita e soprattutto riuscire a rispondere così tanto da sbattere lo spagnolo un metro dietro, a rincorrere. Non sembra uno scenario così plausibile sulla lunga distanza… e quindi Carlos sarà ancor più favorito contro chi uscirà vittorioso tra Jarry e Norrie. Il cileno ha ritrovato il suo miglior tennis dopo mesi e mesi di crisi nerissima, ma è troppo rigido per arginare la fantasia dello spagnolo; il britannico è uno dei “cagnacci” del tour, ti fa giocare male, è un agonista feroce, ma Alcaraz ha troppi conigli nel cilindro per non superarlo, a meno che non ci metta del suo in negativo. Quindi non trovare Alcaraz in semifinale sarebbe una sorpresa gigantesca.

Resta Fritz, che ha fatto a US Open 2024 la sua prima finale Slam e ormai è da tempo il primo dei secondi. Su erba ha armi per fare benissimo, ma finora gli è sempre mancato qualcosa per farcela. Per arrivare in semifinale dovrà sbarazzarsi prima di Thompson (ottimo tennista, ma con precisi limiti) e poi nei quarti Khachanov o la sorpresa Majchrzak, protagonista dell’eliminazione di Berrettini all’esordio. Taylor ha il destino nelle proprie mani: se vuol dimostrare a tutti, e in primis a se stesso, di poter vincere uno Slam, questa è la sua occasione, arrivare a venerdì e sfidare Alcaraz. Uno Slam non lo vinci per caso, devi battere i più forti.

Ricapitolando: Alcaraz, Sinner, Djokovic… o un outsider. Questo il poker di carte che deciderà l’edizione 2025 di Wimbledon. Scegliere oggi un favorito è un vero azzardo, un gioco. Se proprio vogliamo giocare, visti tutti i fattori finora analizzati, la carta relativamente più “sicura” da giocare resta quella di Alcaraz, che potrebbe arrivare alla domenica più fresco e con un tennis così brillante e ricco di possibilità da restare superiore sui prati. Il suo anticipo, la sua imprevedibilità e l’abilità nel gestire in un millisecondo le variabili del tennis su erba lo rendono perfetto per il contesto. E poi al quinto set, questo non perde mai…

