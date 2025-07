Alcaraz supera Rublev in quattro set e vola ai quarti di finale a Wimbledon

Partita intensa e ricca di scambi quella tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, con il numero due del mondo che si è imposto in quattro set, 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4, dopo quasi tre ore di gioco. Una sfida equilibrata, con Rublev che ha giocato a un livello molto alto per lunghi tratti, mettendo spesso in difficoltà il campione in carica, ma senza trovare le risorse necessarie nei momenti decisivi.

L’inizio del match ha visto Rublev molto aggressivo: il russo ha subito ottenuto un break, salendo 4-1 grazie a un servizio solido e colpi profondi. Alcaraz però ha saputo reagire, recuperando il break e portando il primo set al tie-break. Qui, è stato il russo a spuntarla, rimontando da 3-5 e chiudendo 7-6(5) dopo alcuni errori di Alcaraz nei momenti chiave.

Il secondo set ha mantenuto un buon equilibrio, con i servizi protagonisti. La svolta è arrivata nell’ottavo game: un paio di errori di Rublev e una doppia falla hanno permesso ad Alcaraz di conquistare il break decisivo per il 6-3. Dal terzo parziale, lo spagnolo ha mostrato una maggiore solidità, salvando palle break nel secondo e nel sesto game e approfittando di una piccola flessione di Rublev nel gioco successivo, in cui ha strappato il servizio con una serie di ottime risposte e un bel passante di rovescio. Il set si è così chiuso 6-4 per Alcaraz.

Nel quarto set la dinamica non è cambiata: i due hanno continuato a scambiarsi colpi potenti e a mantenere alta l’intensità. Ancora una volta, è stato Alcaraz a trovare lo spunto giusto nel momento decisivo, piazzando il break nel quinto gioco e gestendo poi il vantaggio fino alla fine.

Rublev ha provato a rimanere attaccato alla partita, ma l’inerzia era ormai tutta dalla parte dello spagnolo, che si è aggiudicato anche il quarto set per 6-4, dimostrando ancora una volta grande lucidità nei momenti importanti.

Con questa vittoria, Alcaraz raggiunge i quarti di finale dove affronterà il britannico Cameron Norrie. L’impressione è che il murciano, pur non essendo ancora al massimo del suo livello, stia crescendo partita dopo partita, e quando conta davvero riesca sempre a trovare il modo per portare a casa i match più complicati. Rublev esce dal torneo a testa alta, ma la strada di Alcaraz a Wimbledon continua.

Slam Wimbledon A. Rublev [14] A. Rublev [14] 7 3 4 4 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 6 6 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





