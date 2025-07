Challenger 125 Newport: Il Tabellone Principale e di qualificazione

Challenger 125 Newport – Tabellone Principale- erba

(1) Brandon Holt vs Murphy Cassone

Qualifier vs Zachary Svajda

(Alt) Karl Poling vs Qualifier

Omar Jasika vs (8) Yosuke Watanuki

(3) Tristan Schoolkate vs Alex Bolt

James McCabe vs (Alt) Maxime Cressy

(Alt) Dan Martin vs Aidan Mayo

(WC) Evan Zhu vs (5) Eliot Spizzirri

(6) Christopher Eubanks vs (WC) Daniel Milavsky

(WC) Michael Zheng vs Bernard Tomic

Qualifier vs Tyler Zink

Yasutaka Uchiyama vs (4) Adrian Mannarino

(7) Mitchell Krueger vs (Alt) Stefan Kozlov

Patrick Kypson vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Patrick Maloney vs (2) James Duckworth

(1) Keisuke Saitohvs (WC) Hans Hach VerdugoDrew Van Orderlainvs (7) Quinn Vandecasteele

(2) Alafia Ayeni vs Gage Brymer

Pranav Kumar vs (9) Kiranpal Pannu

(3) Antoine Ghibaudo vs (Alt) Finn Reynolds

(Alt) Reese Stalder vs (12) Joao Vitor Goncalves Ceolin

(4) Tristan McCormick vs (Alt) Blake Bayldon

(WC) Alex Finkelstein vs (8) Joshua Sheehy

(Alt) (5) Trey Hilderbrand vs (WC) Boris Kozlov

(Alt) Wally Thayne vs (10) Matt Kuhar

(6) James Watt vs (WC) Henry Barrett

(Alt) Takeru Yuzuki vs (11) Oscar Weightman

Center Court 1 – ore 17:00

Alex Finkelstein \ vs Joshua Sheehy \

Keisuke Saitoh \ vs Hans Hach Verdugo \

Antoine Ghibaudo \ vs Finn Reynolds \

Court 1 – ore 17:00

Trey Hilderbrand \ vs Boris Kozlov \

Drew Van Orderlain \ vs Quinn Vandecasteele \

Alafia Ayeni \ vs Gage Brymer \

Court 2 – ore 17:00

Wally Thayne \ vs Matt Kuhar \

Pranav Kumar \ vs Kiranpal Pannu \

James Watt \ vs Henry Barrett \

Court 3 – ore 17:00

Tristan McCormick \ vs Blake Bayldon \

Reese Stalder \ vs Joao Vitor Goncalves Ceolin \

Takeru Yuzuki \ vs Oscar Weightman \