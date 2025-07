WTA 125 Contrexeville: Il Tabellone Principale. Un’ azzurra al via

WTA 125 Contrexeville – Tabellone Principale – terra

(1) Varvara Gracheva vs (WC) Margaux Rouvroy

Julia Riera vs Qualifier

Miriam Bulgaru vs Qualifier

Qualifier vs (8) Oksana Selekhmeteva

(4) Elsa Jacquemot vs Susan Bandecchi

Giorgia Pedone vs Kathinka Von Deichmann

(WC) Selena Janicijevic vs Alina Charaeva

Sinja Kraus vs (6) Simona Waltert

(5) Francesca Jones vs Tessah Andrianjafitrimo

(WC) Julie Belgraver vs Carole Monnet

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Laura Pigossi

Qualifier vs (3) Rebeka Masarova

(7) Victoria Jimenez Kasintseva vs Anouk Koevermans

Sara Saito vs Petra Marcinko

Lola Radivojevic vs Aliona Bolsova

(WC) Amandine Hesse vs (2) Leolia Jeanjean