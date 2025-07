Sonego dopo la maratona di Wimbledon: “Alla fine avevo più benzina, questa vittoria mi dà tanta fiducia”

La magia di Wimbledon regala sempre storie da ricordare e Lorenzo Sonego, ancora una volta, entra nel cuore del torneo con una battaglia da incorniciare. Il torinese si è guadagnato un posto negli ottavi di finale superando Brandon Nakashima dopo cinque ore di tennis ad altissimo livello, risolte con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6. Un match che ha richiesto energia, coraggio e una dose infinita di resilienza.

Sonego, a fine partita, ha sottolineato la chiave della vittoria: la tenuta fisica.

“L’unico momento dove sono stato superiore all’altro è stata la fine. Mi sembrava di avere più benzina di lui, l’ho percepito. E questo mi ha caricato tanto. Mi è spiaciuto prendere break al quinto, ma devo dire che ha fatto dei gran passanti lui. Sono stato bravo subito a reagire ma sentivo che fisicamente stavo bene, sentivo di averne più di lui, lui era più in difficoltà. È stato il suo unico calo perché comunque ha giocato una partita incredibile. Io per vincere due set ho dovuto fare un grandissimo sforzo, ma questo ha pagato e sono contento”.

Ancora una volta, Lorenzo conferma di essere un lottatore che si esalta quando la sfida si allunga:

“Purtroppo se ne giocano solo quattro tornei all’anno – scherza – Diciamo però che oggi avrei vinto anche nel due su tre. Sì, comunque sì, a lungo andare in questi tornei hai tante opportunità. Hai più occasioni. È più facile ribaltare una partita e quello ti dà tranquillità e serenità anche se le cose vanno male. E poi ovviamente, soprattutto qua, mi sto divertendo e mi sto godendo il campo. Mi diverto, non patisco il fatto di stare 4 o 5 ore in campo”.

Sguardo già al prossimo turno, contro Ben Shelton, avversario ostico e dal servizio potente:

“Mi aspetto un’altra partita difficile. La terza volta in tre Slam quest’anno. Non sono ancora riuscito a batterlo, è appena entrato in Top 10. Può giocare sull’erba, su tutte le superfici. Gran servitore. Servirà qualcosa di speciale. Ora però devo recuperare le energie. Da domani penseremo a come metterlo in difficoltà più delle altre due volte in Australia e a Parigi”.

Poi svela la sua routine:

“Come mi avvicinerò al match? Domani (oggi, ndr) mi alleno. La stessa cosa di sempre. Recupero e fisioterapia sono importanti, così come l’allenamento. Quindi non cambia nulla”.

Wimbledon applaude Sonego: un leone mai domo, pronto a vivere un’altra battaglia sull’erba londinese.