WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale. Lucia Bronzetti guida il seeding. Ritorna in campo Martina Trevisan

WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra

(1) Lucia Bronzetti vs (WC) Linea Bajraliu

Jule Niemeier vs Nao Hibino

Tamara Korpatsch vs Mona Barthel

Panna Udvardy vs (6) Antonia Ruzic

(3) Moyuka Uchijima vs Louisa Chirico

Jana Fett vs Ekaterina Makarova

(WC) Kajsa Rinaldo Persson vs Justina Mikulskyte

Irene Burillo vs (8) Elisabetta Cocciaretto

(7) Dalma Galfi vs Kaja Juvan

Leyre Romero Gormaz vs Julia Grabher

Astra Sharma vs Martina Trevisan

Katarzyna Kawa vs (4) Nuria Parrizas Diaz

(5) Mayar Sherif vs (WC) Caijsa Hennemann

Berfu Cengiz vs Varvara Lepchenko

Maria Lourdes Carle vs Darja Semenistaja

Chloe Paquet vs (2/WC) Lois Boisson