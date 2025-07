Wimbledon: i risultati completi con il dettaglio del Day 7. Norrie, Sabalenka, Pavlyuchenkova, Khachanov e Fritz volano ai quarti di finale (LIVE)

Norrie resiste a Jarry in una battaglia epica

Il match più equilibrato e avvincente di questa edizione, finora, è stato quello tra Cameron Norrie e Nicolás Jarry. Sul Campo 1 è andata in scena una maratona di oltre quattro ore e mezza, con il britannico che ha dovuto attingere a tutte le sue risorse fisiche e mentali per domare la rimonta del cileno. Norrie era avanti di due set (6-3, 7-6), ma Jarry non ha mai mollato, portando il match al quinto set dopo aver vinto due tie-break tiratissimi (7-6(9), 7-6(5)). Alla fine, la spinta del pubblico di casa ha fatto la differenza: Norrie ha strappato il break decisivo nel set finale e ha chiuso sul 6-3, volando per la seconda volta in carriera ai quarti di finale a Wimbledon. Ora attende il vincente del confronto tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev per un posto in semifinale.

Sabalenka non si ferma: undicesimo quarto di Slam consecutivo

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka conferma ancora una volta di essere la giocatrice più solida del momento. La numero uno del mondo ha superato Elise Mertens con un doppio 6-4, 7-6(4) in un’ora e 40 minuti, dimostrando capacità di rimonta e sangue freddo. Nel secondo set la belga era avanti 3-1, ma Sabalenka ha piazzato la rimonta e ha poi dominato il tie-break, centrando l’undicesimo quarto di finale consecutivo a livello Slam. Adesso cercherà la terza semifinale in carriera sull’erba londinese contro la tedesca Laura Siegemund, che ha liquidato Sorana Sierra per 6-3 6-2.

Pavlyuchenkova torna tra le grandi a Wimbledon dopo nove anni

A nove anni di distanza dalla sua prima apparizione nei quarti di finale di Wimbledon, Anastasia Pavlyuchenkova torna tra le migliori otto. La russa, classe 1991 e numero 50 del ranking, ha sconfitto la britannica Sonay Kartal per 7-6(3), 6-4, in una partita combattuta e anche ricca di polemiche, durata oltre due ore. Per Pavlyuchenkova si tratta della decima presenza nei quarti di finale di un Major e della seconda nel 2025, dopo l’Australian Open.

Khachanov e Fritz: quarti con vista su una nuova sfida

Nel tabellone maschile, Karen Khachanov (29 anni) torna ai quarti di finale di Wimbledon dopo una prestazione impeccabile contro Kamil Majchrzak. Il russo ha dominato l’incontro in meno di due ore, imponendosi per 6-4, 6-2, 6-3, grazie anche a 44 vincenti. Khachanov, che aveva rischiato grosso contro Nuno Borges nel turno precedente, si conferma sempre più solido negli appuntamenti importanti (sesto quarto di Slam in carriera).

Sarà Taylor Fritz a sfidarlo nei quarti: lo statunitense, numero uno americano e numero cinque ATP, ha avuto vita facile contro Jordan Thompson, costretto al ritiro dopo appena 40 minuti di gioco, con Fritz già avanti 6-1, 3-0, 40-0. Per Fritz si tratta della terza presenza nei quarti di finale a Wimbledon nelle ultime quattro edizioni e della sesta complessiva in uno Slam.

Fritz dovrà ora cercare la sua prima vittoria contro Khachanov, che lo ha sempre battuto nei due precedenti.

Wimbledon – 4 Turno – Erba

Slam Wimbledon S. Kartal S. Kartal 6 4 A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 7 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 S. Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Kartal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Kartal 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Kartal 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Kartalvs A. Pavlyuchenkova

A. Sabalenka vs E. Mertens



Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 7 E. Mertens [24] E. Mertens [24] 4 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 E. Mertens 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Rublev vs C. Alcaraz



Slam Wimbledon A. Rublev [14] A. Rublev [14] 7 3 4 4 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 6 6 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Fritz vs J. Thompson



Slam Wimbledon T. Fritz [5] • T. Fritz [5] 40 6 3 J. Thompson J. Thompson 0 1 0 Vincitore: T. Fritz per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-0 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-1 → 6-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Jarry vs C. Norrie



Slam Wimbledon N. Jarry N. Jarry 3 6 7 7 3 C. Norrie C. Norrie 6 7 6 6 6 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 0-15 30-15 40-15 30-40 40-0 40-30 40-40 40-A 0-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-40 40-40 A-40 None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 30-0 7-6 C. Norrie None-None 1-0 1-1 1-2 ace 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 df 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 df 7-8 ace 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Noskova vs A. Anisimova



Slam Wimbledon L. Noskova [30] L. Noskova [30] 2 7 4 A. Anisimova [13] A. Anisimova [13] 6 5 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. Anisimova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Anisimova 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 A. Anisimova 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Noskova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Noskova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Anisimova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Noskova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Anisimova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

K. Khachanov vs K. Majchrzak



Slam Wimbledon K. Khachanov [17] K. Khachanov [17] 6 6 6 K. Majchrzak K. Majchrzak 4 2 3 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

S. Sierra vs L. Siegemund



Slam Wimbledon S. Sierra S. Sierra 3 2 L. Siegemund L. Siegemund 6 6 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Sierra 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Sierra 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Sierra 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 S. Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

J. Salisbury / L. Stefani vs A. Molteni / A. Muhammad



Slam Wimbledon J. Salisbury / L. Stefani J. Salisbury / L. Stefani 7 7 A. Molteni / A. Muhammad A. Molteni / A. Muhammad 6 6 Vincitore: J. Salisbury/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Salisbury / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

No.3 Court – Ore: 12:00am

M. Arevalo / M. Pavic vs P. Nouza / P. Rikl



Slam Wimbledon M. Arevalo / M. Pavic [1] M. Arevalo / M. Pavic [1] 7 7 P. Nouza / P. Rikl P. Nouza / P. Rikl 5 6 Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 ace 13-12* ace 13-13* 14*-13 6-6 → 7-6 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Nouza / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Nouza / P. Rikl 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Nouza / P. Rikl 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Nouza / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Nouza / P. Rikl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 P. Nouza / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Siniakova / T. Townsend vs N. Melichar-Martinez / L. Samsonova



Slam Wimbledon K. Siniakova / T. Townsend [1] K. Siniakova / T. Townsend [1] 6 6 6 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova [15] N. Melichar-Martinez / L. Samsonova [15] 7 1 4 Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Melichar-Martinez / L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Stevenson / M. Lumsden vs M. Pavic / T. Babos



Slam Wimbledon D. Stevenson / M. Lumsden D. Stevenson / M. Lumsden 3 4 M. Pavic / T. Babos [8] M. Pavic / T. Babos [8] 6 6 Vincitore: M. Pavic/T. Babos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 M. Pavic / T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Pavic / T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Pavic / T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pavic / T. Babos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Stevenson / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Stevenson / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Stevenson / M. Lumsden 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Pavic / T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Stevenson / M. Lumsden 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 M. Pavic / T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 12:00am

T. Frodin vs M. Xu



Slam Wimbledon T. Frodin T. Frodin 6 4 5 M. Xu M. Xu 2 6 7 Vincitore: M. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Xu 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-3 → 3-3 T. Frodin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Xu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Frodin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 T. Frodin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 3-5 → 4-5 M. Xu 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Frodin 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Frodin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 T. Frodin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Xu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-2 → 6-2 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 T. Frodin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

H. Nys / E. Roger-Vasselin vs A. Pavlasek / J. Zielinski



Slam Wimbledon H. Nys / E. Roger-Vasselin [10] H. Nys / E. Roger-Vasselin [10] 3 7 6 A. Pavlasek / J. Zielinski A. Pavlasek / J. Zielinski 6 6 4 Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 df ace 6-6 → 7-6 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 3-3 → 3-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / J. Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / J. Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

N. Lammons / A. Panova vs N. Skupski / D. Krawczyk



Slam Wimbledon N. Lammons / A. Panova N. Lammons / A. Panova 4 2 N. Skupski / D. Krawczyk N. Skupski / D. Krawczyk 6 6 Vincitore: N. Skupski/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Skupski / D. Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 N. Lammons / A. Panova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Lammons / A. Panova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Lammons / A. Panova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 N. Lammons / A. Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 N. Lammons / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Lammons / A. Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Lammons / A. Panova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Lammons / A. Panova 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Skupski / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Lammons / A. Panova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Verbeek / K. Siniakova vs S. Gonzalez / T. Mihalikova



Slam Wimbledon S. Verbeek / K. Siniakova S. Verbeek / K. Siniakova 7 6 S. Gonzalez / T. Mihalikova S. Gonzalez / T. Mihalikova 6 3 Vincitore: S. Verbeek/K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Gonzalez / T. Mihalikova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / T. Mihalikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Gonzalez / T. Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Verbeek / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / T. Mihalikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Verbeek / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Kennedy vs O. Bonding



Slam Wimbledon J. Kennedy [8] J. Kennedy [8] 1 7 6 O. Bonding O. Bonding 6 6 4 Vincitore: J. Kennedy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 O. Bonding 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 O. Bonding 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Kennedy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 O. Bonding 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O. Bonding 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Kennedy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 O. Bonding 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* df 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Bonding 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 6-5 → 6-6 J. Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 O. Bonding 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 O. Bonding 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Bonding 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Bonding 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Bonding 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Kennedy 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 O. Bonding 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 O. Bonding 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Kennedy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Bonding 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kennedy 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 O. Bonding 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

A. Vavassori / S. Errani vs J. Withrow / I. Khromacheva



Slam Wimbledon A. Vavassori / S. Errani [3] A. Vavassori / S. Errani [3] 6 6 2 J. Withrow / I. Khromacheva J. Withrow / I. Khromacheva 3 7 6 Vincitore: J. Withrow/I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 1-2* df 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 2-3 → 3-3 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 J. Withrow / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Withrow / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

J. Paris / E. Silva vs R. Galloway / A. Sutjiadi



Slam Wimbledon J. Paris / E. Silva • J. Paris / E. Silva 0 7 0 R. Galloway / A. Sutjiadi R. Galloway / A. Sutjiadi 0 6 0 Vincitore: J. Paris/E. Silva per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Paris / E. Silva 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Paris / E. Silva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Galloway / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Galloway / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paris / E. Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Galloway / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Galloway / A. Sutjiadi 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 J. Paris / E. Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Galloway / A. Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Galloway / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Y. Bhambri / X. Jiang vs M. Arevalo / S. Zhang



Slam Wimbledon Y. Bhambri / X. Jiang Y. Bhambri / X. Jiang 6 3 M. Arevalo / S. Zhang [2] M. Arevalo / S. Zhang [2] 7 6 Vincitore: M. Arevalo/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bhambri / X. Jiang 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Arevalo / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / X. Jiang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / X. Jiang 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* ace 4*-5 df 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Arevalo / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Arevalo / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arevalo / S. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. Bhambri / X. Jiang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / X. Jiang 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / X. Jiang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Arevalo / S. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

J. Kovackova vs A. Korpanec Davies



Slam Wimbledon J. Kovackova [9] J. Kovackova [9] 6 6 A. Korpanec Davies A. Korpanec Davies 1 3 Vincitore: J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Korpanec Davies 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Korpanec Davies 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Korpanec Davies 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Kovackova 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Korpanec Davies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Korpanec Davies 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Korpanec Davies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Korpanec Davies 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Korpanec Davies 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Farzam vs M. Ceban



Slam Wimbledon M. Farzam M. Farzam 7 6 M. Ceban M. Ceban 5 2 Vincitore: M. Farzam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Farzam 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Ceban 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ceban 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 M. Farzam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Ceban 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ceban 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Farzam 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 M. Ceban 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 M. Farzam 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Ceban 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Farzam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Farzam 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Ceban 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Farzam 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ceban 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Santamarta Roig vs C. Brady



Slam Wimbledon A. Santamarta Roig [1] A. Santamarta Roig [1] 6 6 C. Brady C. Brady 2 2 Vincitore: A. Santamarta Roig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Santamarta Roig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Santamarta Roig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Santamarta Roig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Brady 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Santamarta Roig 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Santamarta Roig 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 C. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 A. Santamarta Roig 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 C. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Santamarta Roig 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Santamarta Roig 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Brady 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

L. Nilsson vs H. Oluwadare



Slam Wimbledon L. Nilsson L. Nilsson 6 6 H. Oluwadare H. Oluwadare 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Oluwadare 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Oluwadare 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Oluwadare 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Nilsson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Oluwadare 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Nilsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Oluwadare 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 L. Nilsson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 H. Oluwadare 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Nilsson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Oluwadare 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Oluwadare 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Nilsson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

W. Moxon vs D. Mosejczuk



Slam Wimbledon W. Moxon W. Moxon 2 2 D. Mosejczuk D. Mosejczuk 6 6 Vincitore: D. Mosejczuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Mosejczuk 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 W. Moxon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Mosejczuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 W. Moxon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 W. Moxon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Mosejczuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 W. Moxon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Mosejczuk 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 W. Moxon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 D. Mosejczuk 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 W. Moxon 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 W. Moxon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 W. Moxon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

B. Gusic – Wan vs P. Basile



Slam Wimbledon B. Gusic - Wan B. Gusic - Wan 6 1 6 P. Basile P. Basile 2 6 2 Vincitore: B. Gusic - Wan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Basile 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Basile 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 B. Gusic - Wan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 P. Basile 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 2-1 P. Basile 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Gusic - Wan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Basile 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Gusic - Wan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Basile 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 B. Gusic - Wan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 P. Basile 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Basile 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Basile 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 B. Gusic - Wan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 P. Basile 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 P. Basile 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Gusic - Wan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Basile 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 12:00am

J. Pareja vs M. Burcescu



Slam Wimbledon J. Pareja [6] J. Pareja [6] 6 6 M. Burcescu M. Burcescu 2 3 Vincitore: J. Pareja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Burcescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Burcescu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Pareja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 M. Burcescu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Burcescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 J. Pareja 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Burcescu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Pareja 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Burcescu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Pareja 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 M. Burcescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Burcescu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Burcescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Vujovic vs D. Britton



Slam Wimbledon L. Vujovic [8] L. Vujovic [8] None 3 6 6 D. Britton • D. Britton None 6 3 7 Vincitore: D. Britton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Britton None-None 6-7 D. Britton None-None 1-0 ace 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 6-6 → 6-7 L. Vujovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 D. Britton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 L. Vujovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Britton 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Vujovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 L. Vujovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 D. Britton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Vujovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df 2-1 → 2-2 D. Britton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 L. Vujovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Vujovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Britton 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Vujovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Britton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Vujovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 D. Britton 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Vujovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Britton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 L. Vujovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Britton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Vujovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 D. Britton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Vujovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Britton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Vujovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Britton 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Vujovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Britton 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

N. Lagaev vs A. Kovackova



Slam Wimbledon N. Lagaev N. Lagaev 4 5 A. Kovackova [12] A. Kovackova [12] 6 7 Vincitore: A. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Lagaev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Lagaev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Lagaev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Kovackova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 N. Lagaev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Kovackova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Lagaev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Lagaev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

J. Satterfield vs I. Ivanov



Slam Wimbledon J. Satterfield J. Satterfield 1 2 I. Ivanov [6] I. Ivanov [6] 6 6 Vincitore: I. Ivanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Ivanov 15-0 15-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 J. Satterfield 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 I. Ivanov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Satterfield 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Satterfield 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Satterfield 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Satterfield 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 I. Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Satterfield 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Ivanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Satterfield 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Ivanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

G. Goode vs L. Hede



Slam Wimbledon G. Goode G. Goode 6 6 6 L. Hede L. Hede 2 7 1 Vincitore: G. Goode Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Hede 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 G. Goode 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Hede 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 G. Goode 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Hede 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Goode 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Hede 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* df 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Hede 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Goode 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Hede 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 G. Goode 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Hede 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Goode 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Hede 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 G. Goode 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 L. Hede 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Goode 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Hede 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Goode 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Hede 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 G. Goode 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Hede 15-0 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 3-2 → 4-2 G. Goode 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Hede 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Goode 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Hede 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Goode 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

N. Bilozertsev vs A. Omarkhanov



Slam Wimbledon N. Bilozertsev N. Bilozertsev 6 6 A. Omarkhanov [16] A. Omarkhanov [16] 4 2 Vincitore: N. Bilozertsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 N. Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 N. Bilozertsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Omarkhanov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Bilozertsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Bilozertsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Goto vs J. Stusek



Slam Wimbledon R. Goto R. Goto 1 4 J. Stusek [10] J. Stusek [10] 6 6 Vincitore: J. Stusek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Goto 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Goto 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Stusek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Goto 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Stusek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 R. Goto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Stusek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Goto 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Stusek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Goto 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Goto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Goto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 R. Goto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

M. Knight vs E. Zozaya Menendez



Slam Wimbledon M. Knight M. Knight 2 3 E. Zozaya Menendez E. Zozaya Menendez 6 6 Vincitore: E. Zozaya Menendez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Knight 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Knight 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Knight 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Knight 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Knight 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Knight 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Knight 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Knight 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Knight 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1

B. Black vs K. Sawashiro



Slam Wimbledon B. Black B. Black 6 4 2 K. Sawashiro K. Sawashiro 2 6 6 Vincitore: K. Sawashiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Black 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 K. Sawashiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 B. Black 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Sawashiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Black 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 B. Black 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Black 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 B. Black 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Black 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 K. Sawashiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Black 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Sawashiro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 B. Black 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Black 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 K. Sawashiro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 B. Black 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Black 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 B. Black 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Sawashiro 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

L. Friedman vs R. Cooling



Slam Wimbledon L. Friedman L. Friedman 1 4 R. Cooling R. Cooling 6 6 Vincitore: R. Cooling Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Friedman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Friedman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 R. Cooling 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Friedman 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Cooling 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Friedman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Friedman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Cooling 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Friedman 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 R. Cooling 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Friedman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Friedman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Cooling 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 L. Friedman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

S. Rybkin vs C. Hewitt



Slam Wimbledon S. Rybkin S. Rybkin 1 2 C. Hewitt C. Hewitt 6 6 Vincitore: C. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Hewitt 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Rybkin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Rybkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Hewitt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-5 → 1-6 S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 C. Hewitt 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 S. Rybkin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 C. Hewitt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Rybkin 0-15 df 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 C. Hewitt 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

T. Derepasko vs K. Chen



Slam Wimbledon T. Derepasko [15] T. Derepasko [15] 6 6 K. Chen K. Chen 3 4 Vincitore: T. Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 K. Chen 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Derepasko 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 K. Chen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Chen 0-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Chen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Chen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Chen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Derepasko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 K. Chen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Derepasko 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Chen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

A. Arcila vs A. Vasilev



Slam Wimbledon A. Arcila A. Arcila 3 3 A. Vasilev [12] A. Vasilev [12] 6 6 Vincitore: A. Vasilev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Arcila 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Vasilev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 A. Arcila 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Arcila 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Arcila 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Arcila 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Arcila 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 A. Vasilev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Arcila 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 A. Arcila 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Arcila 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 12:00am

R. Dencheva vs V. Barros



Slam Wimbledon R. Dencheva [16] R. Dencheva [16] 6 6 V. Barros V. Barros 4 4 Vincitore: R. Dencheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 V. Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Barros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Dencheva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Barros 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 V. Barros 0-15 df 0-30 15-30 30-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Barros 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Barros 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. Barros 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Barros 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 V. Barros 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Dencheva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

N. Leme Da Silva vs M. Iyengar



Slam Wimbledon N. Leme Da Silva N. Leme Da Silva 5 7 6 M. Iyengar M. Iyengar 7 6 0 Vincitore: N. Leme Da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 M. Iyengar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Iyengar 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 df 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Leme Da Silva 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Leme Da Silva 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Iyengar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Leme Da Silva 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Iyengar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Iyengar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 N. Leme Da Silva 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

V. Pohle vs T. Kostovic



Slam Wimbledon V. Pohle V. Pohle 6 3 T. Kostovic [5] T. Kostovic [5] 7 6 Vincitore: T. Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 V. Pohle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 V. Pohle 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Kostovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Pohle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Kostovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 V. Pohle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 T. Kostovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 V. Pohle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Kostovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 V. Pohle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Kostovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 V. Pohle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 V. Pohle 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 V. Pohle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Pohle 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

S. Zhenikhova vs K. Efremova



Slam Wimbledon S. Zhenikhova S. Zhenikhova 3 1 K. Efremova K. Efremova 6 6 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 S. Zhenikhova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Efremova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Efremova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Zhenikhova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Zhenikhova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Zhenikhova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 K. Efremova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Zhenikhova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Efremova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 12:00am

N. McDonald vs K. Yilmaz



Slam Wimbledon N. McDonald [5] N. McDonald [5] 6 7 6 K. Yilmaz K. Yilmaz 7 6 4 Vincitore: N. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. McDonald 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 K. Yilmaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Yilmaz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 K. Yilmaz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Yilmaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Yilmaz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 6-6 → 7-6 K. Yilmaz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 N. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Yilmaz 15-0 30-0 5-4 → 5-5 N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Yilmaz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Yilmaz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Yilmaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. McDonald 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Yilmaz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 N. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Yilmaz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Yilmaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Yilmaz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Yilmaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-2 → 2-2 K. Yilmaz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Yilmaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Mackenzie vs J. Vasami



Slam Wimbledon J. Mackenzie J. Mackenzie 6 3 J. Vasami [2] J. Vasami [2] 7 6 Vincitore: J. Vasami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Mackenzie 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Vasami 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Mackenzie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Vasami 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 J. Mackenzie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Mackenzie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 J. Mackenzie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-6 → 6-6 J. Vasami 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 J. Mackenzie 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 J. Vasami 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Vasami 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Vasami 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Mackenzie 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Vasami 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Rottgering vs H. Gokpinar



Slam Wimbledon M. Rottgering [3] M. Rottgering [3] 6 6 H. Gokpinar H. Gokpinar 1 0 Vincitore: M. Rottgering Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Gokpinar 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 H. Gokpinar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Rottgering 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Gokpinar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Gokpinar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 5-1 → 6-1 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-1 → 5-1 H. Gokpinar 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Gokpinar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Rottgering 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 H. Gokpinar 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

K. Krawietz / T. Puetz vs R. Hijikata / D. Pel



Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [3] K. Krawietz / T. Puetz [3] 2 4 R. Hijikata / D. Pel R. Hijikata / D. Pel 6 6 Vincitore: R. Hijikata/D. Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata / D. Pel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Hijikata / D. Pel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Hijikata / D. Pel 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Hijikata / D. Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 R. Hijikata / D. Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

S. Cirstea / A. Kalinskaya vs M. Andreeva / D. Shnaider



Slam Wimbledon S. Cirstea / A. Kalinskaya S. Cirstea / A. Kalinskaya 4 7 6 M. Andreeva / D. Shnaider [5] M. Andreeva / D. Shnaider [5] 6 6 1 Vincitore: S. Cirstea/A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 4-1 → 5-1 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Cirstea / A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Cirstea / A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Z. Nurlanuly vs N. Johnston



Slam Wimbledon Z. Nurlanuly Z. Nurlanuly 2 4 N. Johnston N. Johnston 6 6 Vincitore: N. Johnston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Johnston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 N. Johnston 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Johnston 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Johnston 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Johnston 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Johnston 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Johnston 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Johnston 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Johnston 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

Y. Konstantinova vs A. Schuman



Slam Wimbledon Y. Konstantinova Y. Konstantinova 2 7 6 A. Schuman A. Schuman 6 5 3 Vincitore: Y. Konstantinova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Konstantinova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Schuman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-2 → 5-3 Y. Konstantinova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Schuman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Konstantinova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Schuman 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Konstantinova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Konstantinova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Schuman 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Y. Konstantinova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Schuman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 Y. Konstantinova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Konstantinova 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Schuman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Y. Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Konstantinova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Schuman 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Schuman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Konstantinova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Schuman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Schuman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Konstantinova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

L. Lagerbohm vs J. Leach



Slam Wimbledon L. Lagerbohm L. Lagerbohm 4 6 3 J. Leach [4] J. Leach [4] 6 3 6 Vincitore: J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Leach 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Lagerbohm 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Lagerbohm 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Leach 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Lagerbohm 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Leach 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Lagerbohm 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Leach 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Lagerbohm 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Leach 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Lagerbohm 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Leach 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Lagerbohm 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Lagerbohm 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Lagerbohm 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Lagerbohm 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Leach 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Lagerbohm 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Leach 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Lagerbohm 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Leach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-3 → 1-3 L. Lagerbohm 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 J. Leach 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Lagerbohm 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

D. Dilek vs Y. Wang



Slam Wimbledon D. Dilek D. Dilek 5 6 4 Y. Wang Y. Wang 7 1 6 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 D. Dilek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Dilek 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Dilek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Dilek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 D. Dilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Dilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Dilek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Y. Wang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 D. Dilek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Dilek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Dilek 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Dilek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Dilek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 Y. Wang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Dilek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-2 → 0-3 D. Dilek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

G. Crivellaro vs B. Willwerth



Slam Wimbledon G. Crivellaro G. Crivellaro 3 2 B. Willwerth [7] B. Willwerth [7] 6 6 Vincitore: B. Willwerth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Crivellaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 B. Willwerth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Crivellaro 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Crivellaro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Crivellaro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Crivellaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 B. Willwerth 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 G. Crivellaro 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Crivellaro 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 G. Crivellaro 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Doig vs L. Miguel



Slam Wimbledon C. Doig C. Doig 5 2 L. Miguel L. Miguel 7 6 Vincitore: L. Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Doig 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Doig 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 C. Doig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Doig 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Miguel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 C. Doig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 5-5 → 5-6 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 C. Doig 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Doig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Doig 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Miguel 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Doig 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Miguel 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Doig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Karki vs F. Thomas



Slam Wimbledon R. Karki R. Karki None 6 3 7 F. Thomas • F. Thomas None 3 6 6 Vincitore: R. Karki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Thomas None-None 7-6 R. Karki None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 9-7 6-6 → 7-6 F. Thomas 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Karki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Karki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Karki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Karki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Karki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Karki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 R. Karki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Thomas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Karki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 F. Thomas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Karki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 F. Thomas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Karki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Thomas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Karki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Karki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Karki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Karki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Kokkinis vs Y. Qu



Slam Wimbledon T. Kokkinis T. Kokkinis 6 6 Y. Qu Y. Qu 4 4 Vincitore: T. Kokkinis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Kokkinis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 T. Kokkinis 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Y. Qu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Kokkinis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Qu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Y. Qu 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Kokkinis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Kokkinis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Qu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 T. Kokkinis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Kokkinis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 Y. Qu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 12:00am

A. Erler / C. Frantzen vs R. Matos / M. Melo



Slam Wimbledon A. Erler / C. Frantzen A. Erler / C. Frantzen 4 6 5 R. Matos / M. Melo R. Matos / M. Melo 6 3 7 Vincitore: R. Matos/M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Erler / C. Frantzen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Erler / C. Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Erler / C. Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Matos / M. Melo 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 A. Erler / C. Frantzen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 2-4 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Erler / C. Frantzen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Matos / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Erler / C. Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Erler / C. Frantzen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Erler / C. Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Matos / M. Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Erler / C. Frantzen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Erler / C. Frantzen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Erler / C. Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Hsieh / J. Ostapenko vs E. Alexandrova / S. Zhang



Slam Wimbledon S. Hsieh / J. Ostapenko [4] S. Hsieh / J. Ostapenko [4] 6 6 E. Alexandrova / S. Zhang [14] E. Alexandrova / S. Zhang [14] 4 0 Vincitore: S. Hsieh/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 E. Alexandrova / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 E. Alexandrova / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Alexandrova / S. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Alexandrova / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Alexandrova / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Hsieh / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Alexandrova / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Alexandrova / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Hsieh / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Alexandrova / S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. Yaneva vs B. Zeltina



Slam Wimbledon E. Yaneva E. Yaneva 6 6 B. Zeltina B. Zeltina 4 1 Vincitore: E. Yaneva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Zeltina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 B. Zeltina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 E. Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Zeltina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Yaneva 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 B. Zeltina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Yaneva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Zeltina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Yaneva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Zeltina 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Yaneva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Zeltina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. Zeltina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Zeltina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Zielinski / S. Hsieh vs E. King / T. Townsend