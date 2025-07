Wimbledon, Pavlyuchenkova furiosa dopo l’errore del giudice di sedia: “Non capisco la sua decisione, era tutto chiaro” (Video)

Anastasia Pavlyuchenkova è stata protagonista, suo malgrado, di uno degli episodi più discussi di questa edizione di Wimbledon. Durante il suo match degli ottavi di finale contro la britannica Sonay Kartal, si è verificato un momento di grande tensione e polemica quando il sistema elettronico per il “controllo” delle chiamate ha smesso di funzionare proprio su una palla della padrona di casa che era chiaramente fuori. La dinamica ha lasciato tutti increduli: il punto è stato fermato, ma invece di assegnare il punto alla russa, il giudice di sedia ha deciso di farlo ripetere, nonostante la palla fosse andata molto lunga.

In conferenza stampa, Pavlyuchenkova non ha nascosto la propria delusione e amarezza per l’accaduto:

“Mi aspettavo una decisione diversa. Ho pensato che anche il giudice di sedia potesse prendersi la responsabilità. In fondo è lì, seduto su quella sedia, anche per questo motivo. Dopo il match mi ha confessato di aver visto che la palla era fuori, e pensavo che lo avrebbe segnalato, invece no. Ha deciso di ripetere il punto. Non so se sia stato influenzato dal fatto che la mia avversaria fosse britannica, ma di sicuro è stato un momento particolare,” ha dichiarato la numero 50 del mondo.

Un episodio che ha inevitabilmente alimentato la discussione sull’affidabilità della tecnologia e, soprattutto, sulla necessità che i giudici sappiano anche prendersi le proprie responsabilità quando la macchina va in tilt. Nonostante l’episodio, Pavlyuchenkova è riuscita comunque a superare il turno, ma la polemica resterà uno dei momenti più controversi di questo Wimbledon 2025.





