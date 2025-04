Bronzetti cede a Keys nel secondo turno di Madrid (Video della partita)

Impegno “tosto” per Lucia Bronzetti che nel tardo pomeriggio è tornata in campo per il secondo turno del “Mutua Madrid Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna.

La 26enne di Villa Verucchio, n. 59 del ranking, è stata superata dalla statunitense Madison Keys, n.5 del ranking e quinta favorita del seeding, con il risultato di 6-4, 6-3.

Nel primo set Bronzetti era partita bene, andando avanti per 2-0, ma la reazione dell’americana è stata immediata con un controbreak nel terzo gioco e un break decisivo sul 3 pari, prima di chiudere senza patemi la frazione per 6-4.

Nel secondo set l’azzurra è andata sotto per 1-5. Una timida reazione le ha permesso di portarsi sul 3-5, recuperando un break, ma nel nono game ha ceduto ancora il servizio e anche la partita per 6-3.

Nonostante la sconfitta, Bronzetti ha mostrato alcuni sprazzi del suo potenziale, riuscendo inizialmente a mettere in difficoltà una giocatrice di calibro nettamente superiore. Keys ha però fatto valere la sua maggiore esperienza e potenza nei colpi, confermando il pronostico della vigilia.

Per l’italiana si chiude così l’avventura nel prestigioso torneo madrileno, mentre l’americana prosegue il suo cammino verso le fasi finali della competizione dove affronterà al terzo turno la russa Anna Kalinskaya, n.29 del ranking e 30 del seeding.

WTA Madrid Madison Keys [5] Madison Keys [5] 0 6 6 0 Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 4 3 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi