Dedura-Palomero, la vittoria e la celebrazione religiosa che fa discutere a Monaco (Video)

Un episodio insolito si è verificato all’ATP di Monaco di Baviera 2025, quando Diego Dedura-Palomero, numero 549 del mondo, ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore grazie al ritiro di Denis Shapovalov. La reazione del giovane tennista tedesco ha colto tutti di sorpresa e ha fatto il giro del mondo.

Lungi dall’essere contenuto nella sua celebrazione, il giocatore locale ha liberato un urlo brutale di gioia, per poi disegnare una croce sulla terra battuta bavarese e sdraiarsi sopra di essa in una posa che ha ricordato a molti la crocifissione, un gesto particolarmente simbolico durante la Settimana Santa.

La celebrazione inusuale dopo aver appreso del ritiro di Shapovalov ha sorpreso tutti i presenti al torneo tedesco. Lo stesso Dedura-Palomero ha spiegato le ragioni dietro questo gesto tanto particolare: “Sono piuttosto religioso e credo che Dio mi abbia aiutato un po’ nel mio cammino verso la vittoria di oggi. Ho pregato per cinque minuti prima della partita, e poi ho portato tutta questa forza in campo. Dopo la partita, era pura gratitudine”, ha dichiarato il tedesco ai media locali.

Questa vittoria, oltre a essere la prima nel circuito ATP per Dedura-Palomero, ha anche un significato storico poiché lo ha reso il primo giocatore nato nel 2008 a vincere un match nel tour maggiore.

Il gesto, benché motivato da sinceri sentimenti religiosi, ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del tennis, dove le celebrazioni sono generalmente più contenute, anche in momenti di grande emozione come quello vissuto dal giovane tennista tedesco.

Resta da vedere se questo insolito debutto nel circuito ATP sarà l’inizio di una promettente carriera per Dedura-Palomero, o se il suo nome resterà associato principalmente a questa controversa celebrazione al torneo di Monaco.





Francesco Paolo Villarico