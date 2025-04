Badosa si ritira dal torneo di Madrid: i problemi alla schiena persistono

A meno di un’ora dall’inizio della giornata del Mutua Madrid Open, si confermano le peggiori notizie possibili. Paula Badosa non potrà giocare alla Caja Mágica a causa dei suoi problemi alla schiena, che sono riapparsi all’inizio della tournée sul cemento negli Stati Uniti.

La tennista spagnola aveva già dato forfait a Indian Wells, e a Miami si era ritirata prima degli ottavi di finale. Nonostante sia passato un mese e nonostante la fiducia di potersi riprendere per l’appuntamento madrileno, la numero nove del mondo non si è ancora ripresa e non scenderà in campo sulla Pista Manolo Santana per il suo incontro contro Veronika Kudermetova.

Questa notizia rappresenta un duro colpo sia per il torneo, che perde una delle sue stelle locali più attese, sia per la stessa Badosa, che vedeva in Madrid un’opportunità importante per ritrovare fiducia e condizione fisica sulla sua superficie preferita, la terra battuta.

I problemi alla schiena continuano quindi a condizionare la stagione della spagnola, che ora dovrà valutare attentamente i prossimi passi per evitare di compromettere ulteriormente la sua condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti importanti, incluso il Roland Garros.





Marco Rossi