Naomi Osaka accetta un passo indietro: giocherà il WTA 125 di Saint-Malo dopo il flop a Madrid

Naomi Osaka è stata lontana dall’impressionare nel suo primo incontro su terra battuta della stagione, perdendo contro Lucia Bronzetti al turno d’apertura del Mutua Madrid Open. La giapponese, attualmente al 55° posto del ranking WTA, ha finito per riconoscere questa difficoltà con la decisione presa per la prossima settimana, abbassando di categoria per partecipare a un torneo di livello WTA 125.

L’ex numero uno del mondo ha ricevuto una wild card per il WTA 125 di Saint-Malo, in Francia, dove andrà alla ricerca di prezioso ritmo competitivo e match nelle gambe, mentre si prepara per il WTA 1000 di Roma e, come obiettivo principale di questa fase della stagione, il Roland Garros.

Una scelta sorprendente ma comprensibile per una giocatrice del suo calibro, che sembra determinata a ritrovare la migliore condizione sulla superficie più ostica per il suo gioco. La terra battuta non è mai stata la superficie preferita dalla quattro volte campionessa Slam, e la maternità ha ulteriormente complicato il suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale.

La decisione di Osaka dimostra umiltà e determinazione: la giapponese sa che per tornare competitiva ai massimi livelli ha bisogno di accumulare partite e fiducia, anche a costo di scendere temporaneamente di categoria. Il torneo francese rappresenta quindi un’opportunità per affinare il suo tennis sulla terra rossa e prepararsi al meglio per le sfide più importanti che l’attendono a Roma e Parigi.





Marco Rossi