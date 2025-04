Paura a Bogotà: Francesca Jones collassa in campo e viene trasportata fuori in sedia a rotelle (Video)

Un momento di grande apprensione ha caratterizzato la notte al WTA 250 di Bogotà 2025. Durante l’incontro di primo turno tra l’argentina Julia Riera e la britannica Francesca Jones, la partita è stata bruscamente interrotta a causa di un malore accusato dalla tennista inglese.

La Jones, tennista di 24 anni già nota agli appassionati per la sua particolare storia personale, si trovava al servizio nel terzo set, in una situazione di svantaggio nel punteggio. Proprio mentre si apprestava a battere, la giocatrice britannica è improvvisamente crollata a terra, perdendo i sensi sul campo.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

— Owen (@kostekcanu) April 2, 2025