La stella emergente dal passaporto internazionale: Diego Dedura-Palomero si racconta

Una chioma bionda attira immediatamente l’attenzione sui campi esterni del Mutua Madrid Open. È Diego Dedura-Palomero, classe 2008, che osserva attentamente l’incontro di Diego Galán, lo stesso avversario che l’ha battuto nelle qualificazioni appena 24 ore prima. Al suo fianco, come sempre, c’è papà César, allenatore e guida della sua promettente carriera. Fino a poche settimane fa, questo nome poteva risultare sconosciuto ai più, ma la sua recente vittoria contro Denis Shapovalov a Monaco – e soprattutto la sua particolare celebrazione – lo hanno catapultato sulle prime pagine dei media sportivi internazionali.

“Diego, ti dispiacerebbe concederci un’intervista veloce?” chiede un giornalista di Punto de break. La sua risposta non è immediata: il suo sguardo cerca prima l’approvazione paterna, che arriva con un cenno d’assenso. È così che nasce questo momento speciale: una chiacchierata con il primo tennista nato nel 2008 capace di vincere un match ATP, mentre attorno a loro sciama una folla di appassionati ignari di avere a pochi passi una delle stelle nascenti del tennis mondiale.

“È una sensazione bellissima essere sulla bocca di tutti,” confessa con un sorriso genuino. “Avevo bisogno di questo passo per migliorare la mia classifica. Ora credo di essere intorno al numero 360 del ranking, quindi sono davvero felice per tutto quello che ho vissuto la settimana scorsa a Monaco. Quella è stata un’esperienza straordinaria, ma anche qui a Madrid ho potuto disputare una bella partita contro Galán, con un’atmosfera incredibile. Procediamo passo dopo passo, con l’obiettivo di arrivare in alto.”

Ripercorrendo i momenti magici vissuti in Germania, il giovane talento racconta: “A Monaco giocavo praticamente in casa. Per qualche ragione sono riuscito a competere con grande libertà mentale, aiutato molto dalla prima partita contro Mackenzie McDonald e dal grande supporto del pubblico. Dopo la sconfitta con Bublik, sono rientrato come lucky loser e questo ha cambiato tutto. Contro Shapovalov ho ritrovato quella sensazione di libertà, ho intravisto un’opportunità e nella mia testa tutto è successo molto velocemente. Quando ho vinto… beh, le emozioni hanno preso il sopravvento.”

La sua celebrazione – disteso a terra a formare una croce – è diventata immediatamente virale, suscitando reazioni contrastanti. “Ho 17 anni, non capita tutti i giorni di vincere una partita a questi livelli,” spiega con disarmante sincerità. “Molte persone forse non capiscono quanto sia difficile battere un top-30 mondiale alla mia età. Riconosco che in quel momento le emozioni erano travolgenti. Ero semplicemente felicissimo per la vittoria e volevo condividere questa gioia con il pubblico.”

Quando gli viene chiesto del significato religioso del suo gesto, Dedura-Palomero non si sottrae: “L’ho fatto per ringraziare Dio. Sono una persona molto credente, ecco perché mi sono disteso sul campo celebrando in quel modo.” Una dimensione, quella spirituale, raramente esplorata nel circuito tennis. “Ci sono tennisti credenti e altri che non lo sono, ognuno ha la propria visione. Nel mio caso, la fede è sempre stata presente, ma si è intensificata da quando sono diventato professionista, a 15 anni.”

Il suo background è un affascinante mosaico culturale: “Mio padre è cileno e mia madre lituana, ma io sono nato e cresciuto a Berlino. È lì che mi alleno, sotto la guida di mio padre. Ho anche un fratello tennista che presto andrà al college in Texas.” Questa ricchezza multiculturale si riflette anche nelle sue competenze linguistiche: “Con papà parlo spagnolo, mia madre insiste molto perché impari il lituano, mentre con mio fratello comunico in tedesco. Parlo anche perfettamente l’inglese, quindi quattro lingue in totale.”

Il passaggio ai livelli superiori del tennis ha rappresentato una rivelazione per il giovane: “È tutto completamente diverso! Per battere questi giocatori devi restare concentrato al 200% per tutta la partita, senza concedere nemmeno un punto. Nei Futures magari puoi permetterti di perdere un game sapendo che comunque vincerai, c’è più margine di errore. Ma a questi livelli ogni punto è decisivo. Con Galán ero 3-3 e 15-40, ho sprecato quelle due palle break e ho finito per perdere 6-4. È così che funziona: tutto può cambiare in un attimo.”

Non sorprende che il suo idolo sia un altro mancino dalla straordinaria etica del lavoro: “Rafa, non potrebbe essere altro che lui. Mi piace tantissimo, mancino come me. Quella mentalità, quell’atteggiamento in campo, quella capacità di lottare fino all’ultima palla… chi correva più di lui? È così che intendo il tennis sulla terra battuta: lottare, inseguire anche la palla più impossibile, rendere la vita difficilissima all’avversario.”

Quanto al futuro immediato, Diego rivela: “Ora farò una pausa per un problema alla spalla che avevo già prima di giocare qui. Tornerò a Berlino per due settimane di allenamento, poi giocherò alcuni Futures in Italia e l’ATP 500 di Amburgo. Seguiranno alcuni Challenger in Germania. Non giocherò nulla sull’erba, la mia superficie migliore è la terra battuta e voglio concentrarmi su quella.”

Alla domanda sulla sua identità culturale, risponde con maturità: “Sono nato in Germania, sono tedesco, ma porto dentro di me una parte cilena molto forte.”

A soli 17 anni, Diego Dedura-Palomero rappresenta l’emblema della nuova generazione di tennisti: multilingue, multiculturale, tecnicamente dotato e con una personalità che va ben oltre il campo da tennis. Il suo cammino è appena iniziato, ma la rotta sembra già tracciata verso i piani alti del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico