ITF Santa Margherita di Pula: Gabriele Piraino e Nuria Brancaccio inseguono il titolo. Le finali si giocheranno domenica

Gabriele Piraino-Max Alcala Gurri e Nuria Brancaccio-Nastasja Schunk.

Sono queste le finali del quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Vista la decisione del Coni di non far disputare eventi sportivi sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco, le finali verranno disputate domenica.

Nel torneo maschile, il derby tricolore di giornata ha visto Piraino regolare 6-2, 6-1 Federico Bondioli.

In finale troverà lo spagnolo Alcala Gurri, che in semifinale ha battuto 6-4, 6-2 il ceco Hynek Barton.

Nel femminile, vola in semifinale la testa di serie numero 1 Brancaccio, che supera agevolmente la bulgara Denislava Glushkova per 6-2, 6-3.

In finale, la tennista di Torre del Greco, tesserata per il vicino Tc Cagliari, troverà Schunk, numero 3 del seeding, che si è imposta 6-1, 6-0 nel derby tedesco contro la numero 6 Katharina Hobgarski.

In match in corso di svolgimento decideranno anche i finalisti dei tabelloni del doppio maschile e femminile.