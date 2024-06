Incredibile Hurkacz: chiede a Dimitrov il suo ok per “cambiare il giudice di sedia”! (video)

Incredibile quel che è accaduto a Roland Garros ieri nel match tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov. Il polacco infatti ha contestato duramente la decisione del giudice di sedia riguardo una palla, chiedendo ripetutamente l’intervento del supervisor. Al cambio di campo sul punteggio di 7-6 6-4 5-6 a favore di Dimitrov, Hubi si è stufato della situazione e ha chiesto a Grigor: “Vuoi continuare con il giudice o vuoi cambiare?”. Il bulgaro ha risposto sconcertato: “Cambiare cosa?”, e Hubert “Il giudice di sedia!”. Tutto questo è accaduto sotto lo sguardo sconcertato dell’arbitro.

This gotta be the funniest thing I have ever seen 😭 like why is he unionising in the middle of the match…

Grigor’s reactions are gold. pic.twitter.com/Jt5ovWLVkJ

— sage (@iguszkaburner) June 2, 2024