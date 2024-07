Berrettini inarrestabile: Nona vittoria consecutiva e finale a Kitzbuhel

Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale sulla terra rossa europea, conquistando la sua seconda finale consecutiva dopo Gstaad. Il tennista romano ha superato Yannick Hanfmann con un convincente 6-4, 6-4 nella semifinale dell’ATP 250 di Kitzbuhel, ottenendo la sua nona vittoria di fila e avvicinandosi sempre più alla top 40 del ranking mondiale.

In finale sfiderà Hugo Gaston.

La partita è stata un monologo di Berrettini, che ha dominato in ogni aspetto del gioco. Il servizio, come sempre, è stato l’arma principale del romano: 11 ace e una percentuale di punti vinti con la prima palla che sfiora il 90% (32 su 36) sono numeri che testimoniano la sua superiorità. Impressionante anche il bilancio tra colpi vincenti ed errori non forzati: 27 a 6, un dato che sottolinea la qualità e la consistenza del suo tennis.

Il momento chiave del primo set è arrivato nel quinto game, quando Berrettini ha strappato il servizio a Hanfmann con una combinazione di difesa eccellente e errori dell’avversario. Nel secondo set, il break decisivo è arrivato nel settimo game, con Hanfmann che ha ceduto sotto la pressione costante dell’italiano con doppio fallo sulla palla break.

Questa vittoria non solo conferma il ritorno di Berrettini ai suoi migliori livelli, ma lo proietta con grande fiducia verso la finale di domani. Il romano sta dimostrando di aver superato definitivamente i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi, ritrovando quel tennis potente ed efficace che lo aveva portato fino alla finale di Wimbledon nel 2021.

ATP Kitzbuhel Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 4 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 3-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇩🇪 Hanfmann 🇮🇹 Berrettini Punteggio servizio 279 310 Ace 2 11 Doppi falli 1 2 Percentuale prime di servizio 74% (45/61) 67% (36/54) Punti vinti con la prima 69% (31/45) 89% (32/36) Punti vinti con la seconda 56% (9/16) 50% (9/18) Palle break salvate 75% (6/8) 100% (1/1) Giochi di servizio giocati 10 10 Punteggio risposta 61 120 Punti vinti in risposta sulla prima 11% (4/36) 31% (14/45) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (9/18) 44% (7/16) Palle break convertite 0% (0/1) 25% (2/8) Giochi di risposta giocati 10 10 Punti vinti a rete 78% (14/18) 64% (7/11) Vincenti 15 27 Errori non forzati 13 6 Punti vinti al servizio 66% (40/61) 76% (41/54) Punti vinti in risposta 24% (13/54) 34% (21/61) Punti totali vinti 46% (53/115) 54% (62/115) Velocità massima servizio 213 km/h 217 km/h Velocità media prima di servizio 186 km/h 204 km/h Velocità media seconda di servizio 162 km/h 166 km/h





Marco Rossi