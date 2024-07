Musetti in finale a Umago: “Sto ritrovando le giuste sensazioni” (con il video della semifinale)

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Umago, superando agevolmente in semifinale il giovane Jakub Mensik. Il tennista italiano, visibilmente soddisfatto della sua prestazione, ha condiviso le sue impressioni nell’intervista post-partita.

“Oggi ho giocato bene, ho gestito i momenti importanti e ho colpito bene la palla,” ha dichiarato Musetti. “Sto ritrovando le sensazioni giuste su questa superficie dopo alcune partite dure.” Il carrarino ha mostrato empatia verso il suo giovane avversario, ricordando i suoi esordi nel circuito ATP: “Mi rivedo in Mensik quando avevo la sua età. È un giocatore di talento e sono sicuro che riuscirà a far strada.”

Guardando alla finale contro Francisco Cerundolo, Musetti si è espresso con rispetto: “Anche lui è in grande forma, ha giocato bene per tutto il torneo. Su questa superficie è molto pericoloso. Penso che sarà una grande finale e una partita di alto livello.”

Il tennista italiano ha anche commentato la complessità del suo calendario, con le Olimpiadi alle porte: “È sicuramente una programmazione complicata, ma lavoro duro ogni giorno per essere pronto. Fisicamente sto bene, il corpo risponde bene.”

Musetti ha concluso sottolineando l’importanza di concentrarsi sul presente: “Non voglio pensare troppo in avanti, per adesso voglio godermi questa vittoria e concentrarmi sulla finale di domani.”





