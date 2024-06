Paolini, la gioia oltre la sconfitta: “Orgogliosa del mio Roland Garros, ho dato tutto contro Swiatek” (audio completo conferenza stampa)

Contenta nonostante la finale persa e ne ha ben ragione. Quindici giorni giocando un grande tennis, finale sia in singolo che in doppio, Jasmine Paolini si presenta solare come al solita davanti alla stampa.

“E’ stata una partita dura, ma è bello giocare una finale di Grande Slam. Sono felice con me stessa. Ho dato il cento per cento, ma lei su terra è fortissima. Ha 22 anni e già vinto quattro volte il Roland Garros. Non ho ancora pensato molto ed ho un sentimento strano. Ho perso la finale, ma sono contenta di queste due settimane. Ho fatto il mio best ranking e sto giocando di meglio in meglio.”

Esordisce Jasmine che commenta così il match.

“E’ un viaggio che continua. E sono curiosa di sapere dove potrò arrivare. Da quest’anno sto giocando progressivamente bene e prendo le mie chance quando è possibile. La cosa importante è che sto migliorando sempre. Oggi Iga era ingiocabile. Prende la palla in anticipo, mentre sale e ti ruba il tempo. Io ho fatto del mio meglio. Forse avrei potuto fare qualche gioco in più, ma non riuscivo a fare nulla. Non ho mai giocato con una che gioca a questa intensità in vita mia.”

Continua Paolini impressionata dal livello della Swiatek

” E’ stata la prima volta che giocava contro un’avversaria così forte. Il match più difficile della mia vita Credo che il mio obbiettivo sia tenere questo livello non solo per tre giochi. Spero di riuscire a giocare con Iga un’altra volta, per darmi una possibilità di fare il mio gioco, per capire cosa fare contro una come lei. Nel 2022 fu 6-3 6-0, ma questa volta è stata più dura. Con lei se non spinge sempre ti arriva subito un winner. Bisogna spingere sempre su ogni colpo. E’ la cosa che cercherò di migliorare per riuscire ad tenere l’aggressività necessaria per tutta la partita.”

