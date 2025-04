Luciano Darderi avanza a Marrakech: vittoria convincente contro Boyer

Luciano Darderi ha iniziato con il piede giusto la sua avventura all’ATP 250 di Marrakech, superando con un doppio 6-4 il francese Tristan Boyer nel match di primo turno. L’italo-argentino, attualmente numero 57 del ranking mondiale, ha mostrato solidità e determinazione contro l’avversario americano, posizionato al 121° posto della classifica ATP.

Il match è stato caratterizzato da un gioco controllato da parte di Darderi, che è riuscito a capitalizzare nei momenti chiave di entrambi i set. La maggiore esperienza e il divario di classifica si sono fatti sentire nei punti decisivi, permettendo all’azzurro di chiudere la pratica in due set con lo stesso punteggio.

Con questa vittoria, Darderi accede al secondo turno del torneo marocchino dove troverà un altro giocatore francese: Hugo Gaston. Il mancino di Tolosa, numero 84 del ranking mondiale, rappresenta un ostacolo più impegnativo per l’italiano. Gaston, noto per il suo gioco atipico ricco di variazioni e per l’ottimo tocco, potrebbe mettere in difficoltà Darderi con le sue smorzate e i cambi di ritmo.

Per Darderi si tratta di una buona opportunità per proseguire nel torneo e raccogliere punti preziosi per consolidare la sua posizione in classifica. La superficie in terra battuta di Marrakech si adatta bene al gioco dell’italo-argentino, che cercherà di sfruttare al meglio questa condizione favorevole nel prossimo incontro dopo la finale conquistata a Napoli.

L’avvio di partita ha visto un sostanziale equilibrio nei primi due game, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto il proprio turno di servizio. La svolta è arrivata nel terzo game, quando Darderi ha trovato il break decisivo ai danni dell’americano, portandosi in vantaggio per 2-1.

Con il vento in poppa, l’italiano ha avuto l’opportunità di allungare ulteriormente nel quinto game, quando si è procurato due palle per il doppio break sul servizio di Boyer. L’americano, però, è riuscito a salvarsi con determinazione, restando in scia nel punteggio sul 3-2.

Nonostante questa occasione mancata, Darderi non ha mai dato segni di cedimento nei propri turni di battuta. L’azzurro ha servito con grande efficacia per tutto il set, senza concedere nemmeno una palla break all’avversario, gestendo con maturità il vantaggio acquisito.

Sul 5-4 in suo favore, il tennista italo-argentino ha chiuso la frazione sul 6-4, conquistando il primo parziale dopo 44 minuti di gioco e mettendo in discesa il match contro l’americano.

Nel secondo set Darderi dopo aver mancato complessivamente tre palle break nel primo e terzo gioco sul 3 pari piazzava il break decisivo con la complicità dell’americano che commetteva doppio fallo sulla palla break. Nel game seguente, sul 4 a 3, era bravo Darderi ad annullare due palle del controbreak e sul 5 a 3 mancava due palle match sul servizio dell’avversario. Sul 5 a 4 l’azzurro non aveva problemi, teneva la battuta e chiudeva l’incontro per 6 a 4.

ATP Marrakech Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 6 6 Tristan Boyer Tristan Boyer 4 4 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Boyer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Boyer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Boyer 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Boyer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Boyer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Darderi 🇮🇹 Boyer 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 288 269 Ace 2 3 Doppi falli 4 1 Prima di servizio 41/73 (56%) 38/62 (61%) Punti vinti sulla prima 30/41 (73%) 23/38 (61%) Punti vinti sulla seconda 19/32 (59%) 16/24 (67%) Palle break salvate 4/4 (100%) 7/9 (78%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 115 67 Punti vinti sulla prima di servizio 15/38 (39%) 11/41 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/24 (33%) 13/32 (41%) Palle break convertite 2/9 (22%) 0/4 (0%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 15/18 (83%) Vincenti 14 20 Errori non forzati 25 36 Punti vinti al servizio 49/73 (67%) 39/62 (63%) Punti vinti in risposta 23/62 (37%) 24/73 (33%) Totale punti vinti 72/135 (53%) 63/135 (47%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211 km/h (131 mph) 210 km/h (130 mph) Velocità media prima 187 km/h (116 mph) 177 km/h (109 mph) Velocità media seconda 161 km/h (100 mph) 142 km/h (88 mph)





Marco Rossi