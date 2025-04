Tutto pronto per il sorteggio del Rolex Monte-Carlo Masters 2025. Venerdì conosceremo il tabellone principale. Ecco le teste di serie

Il conto alla rovescia per il primo grande appuntamento sulla terra battuta europea è ufficialmente iniziato. Venerdì 4 aprile alle ore 17:00 al Monte Carlo Bay Hotel Resort si terrà il sorteggio del tabellone principale del Rolex Monte-Carlo Masters 2025, evento che darà il via alla 118ª edizione del prestigioso torneo monegasco.

L’atteso sorteggio, che si svolgerà nel Principato di Monaco, determinerà il cammino dei migliori tennisti del mondo nell’ATP Masters 1000, in programma dal 5 al 13 aprile 2025 sui campi in terra rossa del Monte-Carlo Country Club.

Sarà presente al sorteggio il campione uscente, il greco Stefanos Tsitsipas

Grande attesa per conoscere i possibili accoppiamenti e i percorsi dei favoriti del torneo. Gli occhi saranno puntati in particolare sul posizionamento delle teste di serie e sui potenziali scontri già dai primi turni. I tifosi italiani seguiranno con particolare interesse la collocazione di Lorenzo Musetti, attuale numero due italiano, che cercherà di fare un bel risultato nel principato vista l’assenza forzata del n.1 del mondo, il nostro Jannik Sinner.

Il sorteggio rappresenta tradizionalmente il primo momento ufficiale del torneo, in cui dirigenti, giocatori e media si riuniscono per dare il via a uno degli eventi più attesi della stagione sulla terra battuta, che precede gli altri grandi appuntamenti europei come Madrid, Roma e, naturalmente, il Roland Garros.

Il Monte-Carlo Masters, con la sua spettacolare location affacciata sul Mar Mediterraneo, è considerato uno dei tornei più affascinanti e prestigiosi del circuito ATP. L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente interessante, con l’élite del tennis mondiale pronta a sfidarsi sui campi in terra rossa del Principato.

Il torneo principale prenderà ufficialmente il via sabato 5 aprile con i primi incontri delle qualificazioni ed il giorno dopo anche del tabellone principale, per concludersi domenica 13 aprile con la finale che incoronerà il campione di questa 118ª edizione.

Teste di serie del tabellone principale

1. 🇩🇪 Alexander Zverev

2. 🇪🇸 Carlos Alcaraz

3. 🇺🇸 Taylor Fritz

4. 🇷🇸 Novak Djokovic

5. 🇳🇴 Casper Ruud

6. 🇬🇧 Jack Draper

7. 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

8. 🇷🇺 Andrey Rublev

9. 🇦🇺 Alex de Minaur

10. 🇷🇺 Daniil Medvedev

11. 🇩🇰 Holger Rune

12. 🇺🇸 Ben Shelton

13. 🇫🇷 Arthur Fils

14. 🇮🇹 Lorenzo Musetti

15. 🇺🇸 Frances Tiafoe

16. 🇧🇬 Grigor Dimitrov

————Fuori per il momento——————-

🇨🇦 Felix Auger-Aliassime

🇫🇷 Ugo Humbert

Teste di serie del tabellone qualificazione

1. 🇷🇸 Miomir Kecmanovic

2. 🇧🇪 Zizou Bergs

3. 🇪🇸 Roberto Carballes Baena

4. 🇪🇸 Roberto Bautista Agut

5. 🇧🇪 David Goffin

6. 🇪🇸 Jaume Munar

7. 🇫🇷 Quentin Halys

8. 🇮🇹 Luciano Darderi

9. 🇦🇷 Mariano Navone

10. 🇫🇷 Benjamin Bonzi

11. 🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli

12. 🇦🇷 Francisco Comesana

13. 🇧🇦 Damir Dzumhur

14. 🇨🇳 Yunchaokete Bu

————Fuori per il momento——————-

🇮🇹 Mattia Bellucci – 71

🇷🇸 Hamad Medjedovic – 72

