La serenità di Corentin Moutet (Video)

Il Miami Open 2025 è stato teatro di una controversa situazione durante il match di secondo turno tra Corentin Moutet e Alejandro Tabilo. Il tennista francese, non nuovo a episodi polemici, ha voluto chiarire l’accaduto pubblicando un comunicato sui suoi canali social.

Secondo quanto spiegato da Moutet, la sua reazione è stata causata da insulti provenienti dal pubblico durante l’incontro. Il francese ha deciso di interrompere il match fino a quando lo spettatore in questione non fosse stato allontanato dallo stadio.

“Ho sentito che questo eccedeva i limiti di ciò che un atleta deve accettare in campo”, ha scritto Moutet nel suo messaggio, giustificando la sua decisione di fermare il gioco.

La situazione è però degenerata quando il giudice di sedia ha valutato diversamente l’accaduto, penalizzando il tennista francese con la perdita del secondo set (penalty point era 40-30 e set point per il cileno). Successivamente, il supervisor del torneo ha aggravato la sanzione sottraendogli anche un game nel terzo parziale.

Non è la prima volta che il tennista francese si trova coinvolto in situazioni controverse, ma in questo caso ha voluto sottolineare come la sua reazione fosse giustificata da circostanze che andavano oltre la normale pressione agonistica.

Il comunicato completo pubblicato da Moutet cerca di spiegare le sue ragioni, in un tentativo di chiarire un episodio che rischia di offuscare ancora una volta la sua immagine nel circuito ATP.





Francesco Paolo Villarico