Kasatkina sul cambio di nazionalità: “In Australia tutti vengono trattati allo stesso modo”

La numero 14 del mondo spiega dal WTA di Charleston perché ha scelto di rappresentare l’Australia: “È un paese un po’ lontano, ma…”

“È una nuova tappa per me, quindi scendere in campo come australiana è stato sinceramente stressante”, ha dichiarato Daria Kasatkina pochi minuti dopo aver ottenuto la sua prima vittoria con la nuova nazionalità. Nata in Russia, l’attuale numero 14 del mondo ha iniziato questa nuova avventura nel migliore dei modi al WTA Charleston 2025, dove ha ancora molta strada da fare, sebbene questo nuovo capitolo della sua vita non sia iniziato in modo semplice.

“Non ho potuto evitare un sorriso quando lo speaker ha annunciato che ero dall’Australia. È un momento molto speciale per me vincere la mia prima partita come giocatrice australiana. Sono molto felice e non avrei mai creduto che un giorno mi sarebbe successo qualcosa del genere. Questa settimana è stata un po’ stressante, con tutti i cambiamenti e le reazioni a questi cambiamenti”, ha confessato durante un’intervista a Tennis Channel. “Quando una tennista scende in campo, tutto lo stress che sta vivendo esplode, è così che funziona. Sono molto contenta di come ho gestito la situazione oggi, perché sinceramente non è stato facile”.

Perché l’Australia?

“È un paese che è un po’ lontano, ma è un posto fantastico. Le persone lì sono semplicemente diverse, sono molto gentili. Tutti vengono trattati allo stesso modo, senti che nessuno giudica nessuno, puoi essere te stessa. L’Australia è un grande paese. Sono molto felice e grata a tutte le persone che sono state coinvolte in questo processo, sono molto contenta di far parte di qualcosa del genere”.

La scelta di Kasatkina di cambiare nazionalità arriva in un momento significativo della sua carriera e rappresenta una decisione importante per la giocatrice, che ha trovato evidentemente in Australia un ambiente più accogliente e inclusivo rispetto al suo paese d’origine.





Marco Rossi