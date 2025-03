Jules Marie racconta: “Un incubo allenarsi con Djokovic” (Video)

Per molti tennisti poter dividere il campo con un campione come Novak Djokovic è un privilegio, ma non per tutti. Il francese Jules Marie, 33enne attualmente ai margini del tennis professionistico ma assai attivo con un canale YouTube assai seguito in Francia (e non solo), ha raccontato la sua esperienza, tutt’altro che positiva, allenandosi con il campione di Belgrado. A Marie non è affatto piaciuto l’atteggiamento tenuto da Novak in varie sessioni di allenamento e poi come sia totalmente cambiato quando i due erano ripresi dalle telecamere.

Marie, attualmente n.461 del ranking mondiale ma con un “best” di n.203 un anno fa, così ha parlato nel corso del podcast Match Point, raccontando le sue sessioni di allenamento con Djokovic a Parigi.

“Quando sono stato suo sparring partner a Roland Garros ho giocato insieme a lui per cinque volte, ed è stato pessimo tutte e cinque le volte” racconta Marie. “È stato un vero incubo. Con lui giochi ogni momento come sul filo del rasoio. Se mandi una palla a un metro e mezzo di distanza da lui, non la gioca nemmeno e ti guarda storto come per dirti: ‘Se lo rifai un’altra volta ti sbatto fuori’. A un certo punto dell’allenamento ho servito e lui non ha giocato. Mi ha risposto: ‘È il mio allenatore che dovrebbe servire’. Quindi il suo allenatore va a servire, io rispondo e lui la spara la palla a 50 metri di altezza. Non so perché l’ha fatto, invece di provare correggermi faceva solo dei gesti, molto irritato. Non è stata per niente una bella esperienza”.

La delusione di Jules Marie deriva anche da quel che accadde in seguito, quando i due si ritrovarono in campo all’Australian Open, stavolta però come avversari. “Quando ci siamo incontrati agli Australian Open non ero più il suo sparring partner, quella volta ero un avversario. Era tutto diverso. Lui sapeva del mio canale YouTube, sapeva che c’erano le telecamere e che eravamo filmati. Quindi non poteva essere così cattivo”.

Mario Cecchi