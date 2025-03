Tensione al Challenger di Girona: Carreno si infuria e spinge l’arbitro (video)

Il Challenger di Girona è stato segnato da un episodio di grande nervosismo che ha visto protagonista Pablo Carreno Busta, arrivato a gridare con violenza e anche spingere il giudice di sedia per una chiamata che non ha condiviso, in una polemica aspra durata 10 minuti. Nel momento clou del terzo set della partita degli ottavi di finale tra tra Carreno e Radulov, l’inizio del tiebreak decisivo, lo spagnolo ha contestato una decisione presa dal giudice di sedia, l’iraniano Ali Katebi, una palla chiamata buona quando per Pablo era evidentemente out. Carreno si è avventato contro l’arbitro, intimandogli di chiamare il supervisor della partita e nella discussione è arrivato anche a dare uno spintone a Katebi.

“Chiama il supervisor, chiama il supervisor…”, ha gridato quattro volte Carreno all’arbitro, che a sua volta ha chiesto al tennista di non inveire cercando di calmarlo. “Non posso chiamare il supervisor per questo, per questo non posso, per un altro motivo posso”. Carreno non ha voluto saperne di calmarsi e la discussione è andata avanti per quasi 10 minuti. Questa una clip dell’accaduto.

Should Pablo Carreno Busta have been disqualified for pushing umpire Ali Katebi in his match vs Iliyan Radulov in Girona?

Line judge called a ball out in tiebreak, but umpire checked the mark and ruled it in. Busta argued & pushed the umpire while shouting for the supervisor. pic.twitter.com/M7zxxA4hPi

— edgeAI (@edgeAIapp) March 27, 2025