Che scambio a Miami: Musetti inventa dietro la schiena, ma Djokovic conquista il punto (Video)

Un punto destinato a rimanere negli highlights del Miami Open 2025 ha incantato il pubblico del torneo della Florida durante la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Uno scambio che racchiude perfettamente l’essenza del tennis moderno: da una parte la creatività e il talento puro dell’italiano, dall’altra la precisione chirurgica del campione serbo.

Messo sulla difensiva, Musetti si è trovato a rincorrere una palla difficile sui piedi, optando per una soluzione tanto disperata quanto geniale: un colpo dietro la schiena che ha lasciato di stucco il pubblico e lo stesso Djokovic.

Il gesto tecnico dell’italiano, eseguito con perfetta coordinazione e precisione millimetrica, ha rimesso miracolosamente la palla in gioco quando ormai tutti davano il punto per perso. La traiettoria bassa e tesa ha attraversato il campo riportando in equilibrio uno scambio che sembrava ormai compromesso.

Ma se il tennis di Musetti è spesso sinonimo di estro e colpi ad effetto, quello di Djokovic rappresenta l’apice della concretezza e dell’intelligenza tattica. Il serbo, pur sorpreso dal lampo di genio dell’avversario, non si è fatto distrarre e ha risposto con un preciso passante lungolinea che ha chiuso definitivamente lo scambio.

La reazione del pubblico è stata immediata: un’ovazione spontanea per entrambi i protagonisti di un punto che racchiudeva in pochi secondi due diverse concezioni del tennis, entrambe spinte ai loro limiti.





Marco Rossi