Giochi Olimpici Parigi 2024: Il Tabellone Principale Femminile. L’Italia punta su Jasmine Paolini

🇫🇷 Giochi Olimpici Parigi 2024 – Tabellone Principale – parte alta

POL Iga Swiatek 🇵🇱 [1] vs ROU Irina-Camelia Begu 🇷🇴

ARG Nadia Podoroska 🇦🇷 vs FRA Diane Parry 🇫🇷

CZE Linda Noskova 🇨🇿 vs CHN Xiyu Wang 🇨🇳

ITA Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 vs AIN Diana Shnaider [15]

LAT Jelena Ostapenko 🇱🇻 [10] vs COL Camila Osorio (IP) 🇨🇴

BRA Laura Pigossi (IP) 🇧🇷 vs UKR Dayana Yastremska 🇺🇦

EGY Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz (IP) 🇪🇬 vs DEN Caroline Wozniacki (IP) 🇩🇰

GER Laura Siegemund 🇩🇪 vs USA Danielle Collins 🇺🇸 [8]

KAZ Elena Rybakina 🇰🇿 [3] vs ROU Jaqueline Adina Cristian 🇷🇴

JPN Naomi Osaka 🇯🇵 vs GER Angelique Kerber 🇩🇪

CRO Petra Martic 🇭🇷 vs ESP Cristina Bucsa 🇪🇸

CZE Karolina Muchova 🇨🇿 vs CAN Leylah Fernandez 🇨🇦 [16]

USA Emma Navarro 🇺🇸 [11] vs AUT Julia Grabher 🇦🇹

POL Magdalena Frech 🇵🇱 vs BUL Viktoriya Tomova 🇧🇬

UKR Anhelina Kalinina 🇺🇦 vs NED Arantxa Rus 🇳🇱

FRA Caroline Garcia 🇫🇷 vs CHN Qinwen Zheng (IP) 🇨🇳 [6]

🇫🇷 Giochi Olimpici Parigi 2024 – Tabellone Principale – parte bassa

USA Jessica Pegula 🇺🇸 [5] vs SUI Viktorija Golubic 🇨🇭

JPN Moyuka Uchijima 🇯🇵 vs UKR Elina Svitolina 🇺🇦

CHN Xinyu Wang 🇨🇳 vs GER Tamara Korpatsch 🇩🇪

ESP Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 vs CZE Barbora Krejcikova 🇨🇿 [9]

BRA Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 [14] vs FRA Varvara Gracheva 🇫🇷

SVK Anna Karolina Schmiedlova (IP) 🇸🇰 vs GBR Katie Boulter 🇬🇧

POL Magda Linette 🇵🇱 vs AIN Mirra Andreeva

ROU Ana Bogdan 🇷🇴 vs ITA Jasmine Paolini 🇮🇹 [4]

GRE Maria Sakkari 🇬🇷 [7] vs MNE Danka Kovinic (IP) 🇲🇪

AIN Ekaterina Alexandrova vs CHN Yue Yuan 🇨🇳

FRA Clara Burel 🇫🇷 vs CZE Katerina Siniakova 🇨🇿

KAZ Yulia Putintseva 🇰🇿 vs UKR Marta Kostyuk 🇺🇦 [12]

CRO Donna Vekic 🇭🇷 [13] vs ITA Lucia Bronzetti 🇮🇹

CAN Bianca Andreescu 🇨🇦 vs DEN Clara Tauson 🇩🇰

ARG Maria Lourdes Carle (IP) 🇦🇷 vs GER Tatjana Maria 🇩🇪

AUS Ajla Tomljanovic 🇦🇺 vs USA Coco Gauff 🇺🇸 [2]