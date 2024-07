Giochi Olimpici Parigi 2024: Questa sera si sono aperti i Giochi. Parlano Arnaldi e Volandri. Nadal protagonista all’apertura, Djokovic a caccia dell’oro mancante (Video)

Rafael Nadal è stato un protagonista inaspettato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, essendo uno degli ultimi tedofori della fiaccola olimpica prima dell’accensione del braciere. Ha ricevuto la fiamma sacra dalle mani di Zinedine Zidane e, durante un viaggio in barca sulla Senna, l’ha consegnata a Serena Williams, anch’essa portatrice della torcia.

È noto a tutti che al palmarès di Novak Djokovic manca solo una figurina da attaccare. Non si tratta di una medaglia olimpica, poiché a Pechino 2008 ha già conquistato il bronzo. Ciò che gli manca è l’oro, un obiettivo che ha inseguito per tutta la sua carriera e che finora gli è sfuggito. Prima del suo debutto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il serbo ha posato accanto alle tre medaglie in palio e non ha mancato di mostrare il suo classico senso dell’umorismo, pregando il cielo affinché sia finalmente lui a diventare campione olimpico. Sarà questa la volta buona?

