Da Perugia: Ambrogi mette fine alla corsa di Cinà, Cadenasso in semifinale

Lucho’ Ambrogi non perde i nervi e conquista il pass per le semifinali della IV edizione dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale (singolare e doppio) maschile con 15mila dollari di montepremi, in programma fino a domenica 28 luglio allo Junior Tennis Perugia. L’argentino, prima testa di serie del torneo perugino, batte il due set il giovane Federico Cinà, che dopo un primo set in sordina, ha comunque messo in difficoltà il 20enne di Rosario. Ambrogi infatti anche nel secondo set si trovava avanti nettamente, prima di subire la grande rimonta da parte del talento azzurro, capace di andare anche a condurre. Nel tie-break però è emersa la maggiore esperienza del sudamericano, bravo nel conquistare la vittoria evitando che la sfida si protraesse ulteriormente. Stacca il biglietto per le semifinali anche il genovese Gianluca Cadenasso, terza testa di serie, che deve ricorrere al terzo set per avere ragione del tenace bergamasco Leonardo Malgaroli, proveniente dalle qualificazioni.

Copertura mediatica – Tutti i giorni la pagina Facebook ufficiale dello Junior Tennis Perugia darà spazio al torneo, con le foto del fotografo ufficiale Stefano Fasi, video, tabelloni, risultati e rassegna stampa. Non solo, la sessione serale della manifestazione, sarà trasmessa in diretta proprio sulla pagina Facebook ufficiale.

Finale singolare Maschile – L’organizzazione ricorda che la finale del tabellone di singolare maschile si disputerà domenica 28 luglio con inizio alle ore 11.

Risultati quarti di finale

Luciano Emanuel Ambrogi (Arg, 1) b. Federico Cinà (Ita, WC) 63 76

Gianluca Cadenasso (Ita, 3) b. Leonardo Malgaroli (Ita, Q) 64 46 64