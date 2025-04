Venus Williams fuori dalla classifica WTA dopo 30 anni: un’era si chiude?

Per la prima volta in tre decenni, Venus Williams è ufficialmente scomparsa dalla classifica mondiale WTA. La leggendaria tennista americana, quasi 45enne, ha perso gli ultimi punti rimasti nel suo ranking questa settimana, esattamente dodici mesi dopo aver disputato il suo ultimo match professionistico.

Un evento storico che segna potenzialmente la fine di un’era per il tennis femminile. Chi visitasse oggi il profilo WTA di Venus potrebbe facilmente confonderla con un’ex giocatrice, nonostante non abbia mai annunciato ufficialmente il suo ritiro.

La sette volte campionessa Slam, nativa di Lynwood, California, è stata una presenza costante nella classifica mondiale sin dagli anni ’90, rappresentando insieme alla sorella Serena una delle figure più iconiche della storia di questo sport. Vincitrice di cinque titoli a Wimbledon e due US Open, Venus ha ridefinito il tennis femminile con la sua potenza e atletismo, ispirando generazioni di giovani giocatrici.

L’uscita dalla classifica solleva inevitabilmente domande sul suo futuro nel tennis professionistico. Gli indizi suggeriscono che i suoi interessi si stiano sempre più spostando fuori dal campo: la Williams è un’imprenditrice di successo con la sua linea di abbigliamento EleVen, oltre ad essere coinvolta in numerose alTre attività commerciali e filantropiche.

Nonostante l’età avanzata per gli standard tennistici e la lunga assenza dai campi, Venus non ha mai dichiarato pubblicamente l’intenzione di appendere la racchetta al chiodo. Questo lascia aperta la porta a un possibile ritorno, anche se appare sempre più improbabile con il passare del tempo.

Quando e se arriverà l’annuncio ufficiale del ritiro rimane un mistero. Conoscendo la riservatezza di Venus su questi temi, è probabile che la decisione non verrà comunicata nell’immediato futuro, lasciando i fan a chiedersi se potranno ancora vederla competere nel circuito WTA.

Nel frattempo, la sua uscita dalla classifica mondiale rappresenta comunque un momento simbolico nella storia del tennis, segnando la fine di un’epoca per una delle più grandi campionesse che questo sport abbia mai conosciuto.





Francesco Paolo Villarico