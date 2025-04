Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Domenica 06 Aprile 2025. In campo Matteo Arnaldi nel tabellone principale e Mattia Bellucci per l’accesso al Md (interviste video a Berrettini, Arnaldi, Fognini, Musetti)

Court Rainier III – ore 11:00

David Goffin vs Corentin Moutet

Matteo Arnaldi vs Richard Gasquet (Non prima 13:00)

Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard

Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Christian Harrison / Evan King

Court Des Princes – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Pierre-Hugues Herbert

Albert Ramos-Vinolas vs Yunchaokete Bu

Jan-Lennard Struff vs Valentin Vacherot (Non prima 14:00)

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Court EA de Massy – ore 11:00

Mariano Navone vs Arthur Rinderknech

Laslo Djere vs Dusan Lajovic

Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Francisco Cerundolo / Alejandro Tabilo (Non prima 14:00)

Nikola Mektic / Michael Venus vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Court 9 – ore 12:00

Camilo Ugo Carabelli vs Hamad Medjedovic

Fabian Marozsan vs Mattia Bellucci (Non prima 14:00)