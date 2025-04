Alcaraz difende il suo tennis: “Critiche ingiuste, il livello è alto”. Djokovic a Montecarlo: “Dopo Miami più fiducia, ma sulla terra le aspettative non sono alte” (ed i due si allenano insieme)

Carlos Alcaraz è sbarcato al Masters 1000 di Montecarlo 2025 con la determinazione di chi ha molto da guadagnare sulla terra battuta monegasca. I recenti risultati ottenuti nella tournée americana hanno suscitato qualche preoccupazione riguardo il livello del tennista spagnolo, ma il murciano sembra arrivare alla stagione sulla terra rossa con energie rinnovate, senza dare troppo peso ai dubbi sul suo tennis.

Durante il Media Day del torneo, Alcaraz ha espresso con chiarezza il suo punto di vista: “Sono molto contento del mio gioco. Da quando ho iniziato l’anno sto giocando un ottimo tennis. Il tennis non è solo colpire la palla, è molto di più. Si tratta di mentalità, di fisico. Sono molto soddisfatto del mio gioco. Se non vinco, non importa se gioco bene o no alle persone. La gente non pensa all’avversario, pensa solo a me. Se perdo, la gente parla, ma non credo che questo sia giusto. Sono semplicemente contento e pronto a giocare bene sulla terra battuta”, ha dichiarato lo spagnolo, come riporta il sito ufficiale del torneo.

Critiche ingiuste e incertezza sui possibili vincitori

Alcaraz ha voluto rispondere anche alle critiche ricevute nelle ultime settimane: “Molte persone hanno detto che avrei dovuto giocare meglio o vincere più tornei, ma non credo che questo sia giusto. Penso che il tabellone dei tornei sia molto aperto e che molti giocatori stiano esprimendo un buon tennis e meritino di essere lì. Ci sono tanti tennisti che giocano bene sulla terra battuta e su tutte le superfici.”

Lo spagnolo ha poi guardato avanti con ottimismo: “La stagione sulla terra battuta sarà interessante. Vedo molti giocatori capaci di fare grandi cose su questa superficie.”

Alcaraz debutterà al torneo di Montecarlo nel secondo turno, contro il vincitore della sfida tra Fabio Fognini e Francisco Cerúndolo. Nonostante l’ottima stagione sulla terra rossa dello scorso anno, il murciano non ha potuto partecipare all’edizione precedente del torneo monegasco a causa di problemi al polso, il che gli offre un ampio margine di miglioramento in questa edizione.

Novak Djokovic è apparso davanti alla stampa durante il Media Day del Masters 1000 di Montecarlo, ancora con l’occhio segnato da un orzaiolo che l’aveva afflitto già durante la finale di Miami. Il campione serbo ha affrontato diversi temi: dalle sue ambizioni al torneo numero 100 che gli è sfuggito in Florida, fino alla sua collaborazione con Andy Murray, che tornerà nel suo box a Madrid ma non sarà presente a Montecarlo.

La caccia al titolo numero 100

“Non c’è dubbio che sia diventato più difficile nel corso della mia carriera, ma la mia prestazione a Miami, quando gioco in quel modo, mi dà più ispirazione per andare avanti”, ha confessato Djokovic nelle dichiarazioni rilasciate all’ATP. “Mi sento molto bene in campo quando colpisco bene la palla e vinco partite. Ovviamente, quando inizi a perdere presto ti vengono più domande e voci interiori che ti fanno dubitare se dovresti continuare”.

Il serbo ha poi aggiunto: “Sono contento di aver ritrovato a Miami quella gioia in campo e quel livello di rendimento, quindi vediamo se posso trasferirlo sulla terra battuta. Questa è una superficie diversa e non ho avuto molto tempo per abituarmi a questo torneo, quindi le mie aspettative non sono così alte”.

Riflessioni sulla finale di Miami

Nonostante la sconfitta in finale, Djokovic ha mostrato soddisfazione per il livello espresso in Florida: “Me ne sono andato con un po’ di amaro in bocca per aver perso il torneo, ma è stata una partita di alta qualità da parte mia. Ho servito molto bene, ho giocato bene. Ho avuto un po’ di sfortuna nella finale, due tie-break, ma lui è stato migliore, tutto qui. Mi dà molto incoraggiamento e positività riflettere sul mio gioco e su come ho giocato a Miami”.

L’assenza di Murray a Montecarlo

Sulla collaborazione con Andy Murray, il serbo ha chiarito: “Non è mai stato previsto nell’accordo che Andy lavorasse con me questa settimana. Ho pensato a chi volevo che venisse, oltre al mio preparatore atletico e al mio fisioterapista, e mio fratello Marko ha potuto accompagnarmi, quindi questo mi aiuta a livello emotivo, condividendo del tempo con mio fratello durante il percorso”.

Il possibile debutto contro Wawrinka

Parlando del possibile esordio contro Stan Wawrinka, Djokovic non ha nascosto la sua ammirazione per lo svizzero: “La gente parla della mia età, ma e lui? È ancora forte. Adoro Stan, è una grande persona e un campione che è stato sottovalutato con tutto quello che ha ottenuto. Tre Grand Slam, Coppa Davis, oro olimpico, è una leggenda dello sport e davvero ispiratore”.





Marco Rossi