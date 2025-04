Luciano Darderi vola in finale a Marrakech: Carballes Baena dominato in due set

Darderi in finale

Luciano Darderi ha conquistato la seconda finale ATP della sua carriera grazie a una prestazione autoritaria contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel torneo 250 di Marrakech. L’italo-argentino, numero 57 del ranking mondiale, ha dominato il tennista iberico (numero 51 ATP) con il punteggio di 6-3, 6-2 in una semifinale a senso unico.

Fin dai primi scambi, Darderi ha mostrato un tennis aggressivo e vario, mettendo costantemente sotto pressione l’avversario con il suo potente dritto e con intelligenti variazioni di gioco.

Nel primo set, l’azzurro è partito alla grande, strappando subito il servizio a Carballes Baena nel secondo game e consolidando il vantaggio sul 3-0 con un turno di battuta autoritario.

Lo spagnolo ha provato a reagire, ma Darderi ha allungato ulteriormente nel settimo game, ottenendo il doppio break con un magnifico rovescio lungolinea vincente. Sul 5-1, l’italiano ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, cedendo uno dei due break di vantaggio, ma ha comunque chiuso il parziale per 6-3 al servizio, nonostante aver dovuto annullare anche una palla del controbreak.

Nel secondo set, Darderi ha mantenuto alto il livello del suo tennis. Dopo uno scambio iniziale di turni di servizio, l’italo-argentino ha piazzato il break decisivo nel terzo game con un perfetto cambio di direzione con il rovescio lungolinea. L’azzurro ha confermato immediatamente il vantaggio portandosi sul 3-1 e ha continuato a martellare da fondo campo, costringendo ripetutamente all’errore Carballes Baena.

Sul 4-2, Darderi ha accelerato ulteriormente, strappando nuovamente il servizio all’iberico con una devastante serie di dritti. Servendo per il match sul 5-2, l’italiano ha chiuso l’incontro con autorità, suggellando la vittoria con un ace sul match point.

In finale, Darderi affronterà l’olandese Tallon Griekspoor testa di serie n.1, con la possibilità di conquistare il suo secondo titolo nel circuito maggiore dopo quello ottenuto lo scorso anno a Cordoba. Con questo risultato Darderi si porta alla posizione n.51 del ranking live ed in caso di vittoria del torneo rientrerebbe nelle top 50 (al n.48 del mondo):

Il percorso di Darderi a Marrakech conferma la crescita costante di un tennista che, dopo il trionfo a Cordoba nel 2024, sta dimostrando di avere tutte le qualità per affermarsi ad alti livelli sulla terra battuta.

ATP Marrakech Roberto Carballes Baena [5] Roberto Carballes Baena [5] 3 2 Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Carballes Baena 🇪🇸 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 200 275 Ace 0 5 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 38/55 (69%) 29/58 (50%) Punti vinti sulla prima 20/38 (53%) 23/29 (79%) Punti vinti sulla seconda 5/17 (29%) 16/29 (55%) Palle break salvate 5/9 (56%) 2/3 (67%) Giochi di servizio giocati 8 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 110 212 Punti vinti sulla prima di servizio 6/29 (21%) 18/38 (47%) Punti vinti sulla seconda di servizio 13/29 (45%) 12/17 (71%) Palle break convertite 1/3 (33%) 4/9 (44%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 7/10 (70%) 8/10 (80%) Vincenti 5 22 Errori non forzati 23 29 Punti vinti al servizio 25/55 (45%) 39/58 (67%) Punti vinti in risposta 19/58 (33%) 30/55 (55%) Totale punti vinti 44/113 (39%) 69/113 (61%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 203 km/h (126 mph) 218 km/h (135 mph) Velocità media prima 176 km/h (109 mph) 195 km/h (121 mph) Velocità media seconda 143 km/h (88 mph) 148 km/h (91 mph)





Francesco Paolo Villarico