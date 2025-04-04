Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi del 04 Aprile 2025

04/04/2025 09:20 4 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06

MAR ATP 250 Marrakech – terra ☀️ 24°C / 14°C

  • QF: Darderi ITA (Rank: 57) – Kopriva CZE (Rank: 106) Non prima 15:00 (H2H: 1-3)
    • Il match deve ancora iniziare
  • QF: Griekspoor NED (Rank: 37) – Bellucci ITA (Rank: 71) 2° inc. ore 15 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ROU ATP 250 Bucharest – terra 🌧️ 14°C / 8°C

  • QF: Misolic AUT (Rank: 232) – Cobolli ITA (Rank: 45) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ESP CH 100 Menorca – terra ☁️ 19°C / 13°C

  • SF: Vavassori ITA (Rank doppio: ?) / Vavassori ITA (Rank doppio: ?)
    – Cukierman ISR (Rank doppio: ?) / Paris GBR (Rank doppio: ?)
    Inizio 13:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ITA CH 75 Barletta – terra ☀️ 18°C / 13°C

  • QF: Royer FRA (Rank: 116) – Dalla Valle ITA (Rank: 299) Inizio 11:00 (H2H: 2-0)
    • Il match deve ancora iniziare

  • SF: Hermans NED (Rank doppio: ?) / Pereira POR (Rank doppio: ?)
    – Agostini ITA (Rank doppio: ?) / Cadenasso ITA (Rank doppio: ?)
    Inizio 11:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare
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4 commenti

Giuliano da Viareggio (Guest) 04-04-2025 09:55

Ci sono 3 tornei ATP 250 questa settimana, abbiamo 3 azzurri ancora in campo e siamo a venerdi!
Niente male direi…..davvero niente male.

 4
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JOA20 (Guest) 04-04-2025 09:51

Se Darderi e/o Bellucci passano i quarti a Marrakech, salteranno le quali di Monte-Carlo mi sa

 3
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Stebaldwin (Guest) 04-04-2025 09:10

Forza Bellucci,Cobolli,ma soprattutto Darderi che Kopriva ha già esagerato con gli italiani
Ot ma non troppo: Un mese… 🙂

 2
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mattia saracino 04-04-2025 08:32

Forza italiani.

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