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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi del 04 Aprile 2025
04/04/2025 09:20 4 commenti
ATP 250 Marrakech – terra ☀️ 24°C / 14°C
- QF: Darderi (Rank: 57) – Kopriva (Rank: 106) Non prima 15:00 (H2H: 1-3)
- QF: Griekspoor (Rank: 37) – Bellucci (Rank: 71) 2° inc. ore 15 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bucharest – terra 🌧️ 14°C / 8°C
- QF: Misolic (Rank: 232) – Cobolli (Rank: 45) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0)
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Menorca – terra ☁️ 19°C / 13°C
-
SF: Vavassori (Rank doppio: ?) / Vavassori (Rank doppio: ?)
– Cukierman (Rank doppio: ?) / Paris (Rank doppio: ?)
Inizio 13:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Barletta – terra ☀️ 18°C / 13°C
- QF: Royer (Rank: 116) – Dalla Valle (Rank: 299) Inizio 11:00 (H2H: 2-0)
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SF: Hermans (Rank doppio: ?) / Pereira (Rank doppio: ?)
– Agostini (Rank doppio: ?) / Cadenasso (Rank doppio: ?)
Inizio 11:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
4 commenti
Ci sono 3 tornei ATP 250 questa settimana, abbiamo 3 azzurri ancora in campo e siamo a venerdi!
Niente male direi…..davvero niente male.
Se Darderi e/o Bellucci passano i quarti a Marrakech, salteranno le quali di Monte-Carlo mi sa
Forza Bellucci,Cobolli,ma soprattutto Darderi che Kopriva ha già esagerato con gli italiani
Ot ma non troppo: Un mese… 🙂
Forza italiani.