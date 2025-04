Luca Nardi esce al primo turno delle qualificazioni del Rolex Monte-Carlo Masters. L’azzurro nel secondo set è stato avanti anche di due break

Esce al primo turno delle qualificazioni del Rolex Mont-Carlo Masters, Luca Nardi che cede con un doppio 6-4 contro il francese Arthur Rinderknech.

Un sorteggio non facile per il marchigiano attuale 93 del mondo, ma per come è maturata la sconfitta si può tranquillamente parlare di un’ennesima occasione perduta.

Luca tiene per tutto il primo set giocando alla pari con il numero 73 del ranking. Sul 4-5 al servizio per restare nel set, inizia bene il gioco per poi sprecare tutto con un doppio fallo. Come succede sempre nel tennis a questi livelli, la differenza la fa il saper giocare bene i punti che contano. Luca domina lo scambio, ma esita ad andare a rete pur con il francese nell’ angolo. Cerca la chiusura da fondo, ma il dritto esce. Arrivano die set-point per l’alsaziano, che attacca a rete. Rovescio fuori e primo set per Rinderknech.

Nardi che giocava con la caviglia sinistra fasciata, inizia bene la seconda frazione. Subito break, ed approfittando di un momento di vuoto del francese che sbaglia quattro dritti consecutivi vola 4-1 con il doppio break in tasca. Nel momento di chiudere la partita Luca si affloscia. Ancora un doppio fallo ed una seconda che non rimbalza abbastanza alta, su cui Rinderknech spinge la risposta. Nardi subisce il break a zero, 2-4. Il francese si fa sotto 3-4, e sotto il caldo si scioglie il tennis del pesarese. Ancora un doppio fallo ed una prima che non vuole saperne di entrare. Nuovo break a zero e Rinderknech di nuovo in partita. Il francese passa avanti 5-4. Nardi serve per restare nel match, ma sempre senza prima deve subire la risposta del francese ed inseguire lo scambio. Un nastro beffardo da il match-point a Rinderknech, ed un successivo rovescio fuori dell’azzurro gli consegna il match.

Purtroppo Nardi rischia di restare l’incompiuta del nostro tennis. Ha giocato alla pari con Rinderknech, ma è mancato nei momenti importanti del match. Nei giochi in cui ha subito i break, primo e secondo set ha sempre commesso un doppio fallo che quando si è sotto vale quasi doppio (almeno come iniezione di fiducia per l’avversario). Altra nota dolente, la seconda di servizio, che rimbalzava abbastanza alta e permetteva al francese di entrare nel campo e giocare una risposta aggressiva. Inoltre tattica di gioco da rivedere, almeno in quattro occasioni con Rinderknech spacciato, Nardi non ha avuto il coraggio di fare quei passi avanti verso la rete che gli avrebbero permesso di chiudere comodamente il punto. Rimanere a fondo e cercare di mettere ancora più forza nel colpo porta inevitabilmente all’errore come è successo oggi. In partite equilibrate come queste, che si giocano su uno o due punti, non si deve regalare niente. Urge velocemente una svolta, altrimenti il mondo dei 1000 sarà sempre più lontano.

ATP Monte-Carlo Luca Nardi Luca Nardi 4 4 Arthur Rinderknech [11] Arthur Rinderknech [11] 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-1 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Nardi 🇮🇹 Rinderknech 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 195 236 Ace 1 2 Doppi falli 5 0 Prima di servizio 26/53 (49%) 28/59 (47%) Punti vinti sulla prima 11/26 (42%) 22/28 (79%) Punti vinti sulla seconda 15/27 (56%) 12/31 (39%) Palle break salvate 1/6 (17%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 188 235 Punti vinti sulla prima di servizio 6/28 (21%) 15/26 (58%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/31 (61%) 12/27 (44%) Palle break convertite 3/4 (75%) 5/6 (83%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 10/16 (63%) Vincenti 11 16 Errori non forzati 27 32 Punti vinti al servizio 26/53 (49%) 34/59 (58%) Punti vinti in risposta 25/59 (42%) 27/53 (51%) Totale punti vinti 51/112 (46%) 61/112 (54%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 205 km/h (127 mph) 214 km/h (132 mph) Velocità media prima 193 km/h (119 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media seconda 152 km/h (94 mph) 170 km/h (105 mph)





Da Monte Carlo il nostro inviato Enrico Milani