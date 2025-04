Masters 1000 Monte Carlo: Splendida vittoria di Mattia Bellucci che supera Norrie e si qualifica per il turno decisivo

Splendida vittoria di Mattia Bellucci (71) che supera in tre set, 6-4 2-6 6-3 lo score, il britannico Cameron Norrie (86), ma otto del mondo nel 2022, e si qualifica per il turno decisivo delle qualificazioni dove affronterà Fabian Marozsan classe 1999 e n.80 ATP.

Una vittoria cercata e voluta, giocando in modo intelligente, prendendo i rischi necessari e tenendo il campo anche nei momenti difficili del secondo set. Bellucci inizia bene la partita togliendo subito il servizio al britannico. Sotto 0-3 Norrie reagisce, recupera il break e rimette lo score in parità. Bellucci tiene lo scambio con Norrie che ha una palla più pesante della sua e cerca appena possibile di variare con la palla corta. Ed è proprio una smorzata perfetta che gli da i primi due set-point. Norrie molto efficace al servizio, annulla il primo, ma sul secondo non tiene il dritto in campo.

Bellucci ha il vantaggio di servire per primo, nella seconda frazione, ma inizia male. Due rovesci fuori e tre palle break per il semifinalista di Wimbledon 2022. Norrie conferma e sale di livello. Intanto è arrivata l’oscurità, si gioca con i riflettori, e con l’aria più umida la palla prende meno le rotazioni ed avvantaggia il britannico che preferisce i colpi piatti. Norrie non regala più niente e Bellucci si fa prendere dalla fretta. Qualche non forzato di troppo, la palla corta non più precisa ed arriva il secondo break. L’ex numero 8 del mondo fa suo il set per sei giochi a due.

Mattia Bellucci e Montecarlo Battuto Norrie al terzo set, anche grazie ad una magia sul penultimo punto della partita Domani affronterà Marozsan per un posto nel main draw Terra rossa e Mattia un binomio che funziona pic.twitter.com/VCXVU2qc0Z — Smash in Rete (@Smash_in_rete) April 5, 2025

Inizia il terzo set dove bisogna tenere più di testa che di fisico. Bellucci non riesce ad avere punti gratuiti con la prima, ma lotta su ogni punto. I primi giochi sono all’insegna dell’equilibrio. Il nativo di Busto Arsizio rimedia un pericoloso 15-30 con un ace echiude il gioco con una demi-volée da circoletto rosso. E’ la svolta della partita. Norrie ha fretta di chiudere i punti, ma perde di precisione. Break per Bellucci che va avanti 3-1. Al servizio per confermare il break Mattia, pasticcia e cede il turno di battuta. E’ solo una pausa. Bellucci ha trovato il ritmo e non cede lo scambio sulla diagonale di rovescio. E’ di nuovo break 4-2 per l’azzurro che conferma, dopo una video-review che gli da ragione su una palla corta recuperata in extremis. Norrie serve per restare nel match ed arrivano i primi due match-point per Bellucci. Il britannico si ricorda di essere stato top-10. Ace e poi servizio vincente, Norrie tiene il servizio. Questa però è la serata di Bellucci “Sono arrivato stamani presto da Marrakesh, ma Per Monte-Carlo si questo ed altro” dirà alla fine del match.

ATP Monte-Carlo Cameron Norrie Cameron Norrie 4 6 3 Mattia Bellucci [9] Mattia Bellucci [9] 6 2 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 2-5 → 3-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Statistica Norrie 🇬🇧 Bellucci 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 242 248 Ace 6 3 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 58/87 (67%) 48/77 (62%) Punti vinti sulla prima 37/58 (64%) 38/48 (79%) Punti vinti sulla seconda 12/29 (41%) 10/29 (34%) Palle break salvate 8/12 (67%) 3/7 (43%) Giochi di servizio giocati 13 14 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 172 159 Punti vinti sulla prima di servizio 10/48 (21%) 21/58 (36%) Punti vinti sulla seconda di servizio 19/29 (66%) 17/29 (59%) Palle break convertite 4/7 (57%) 4/12 (33%) Giochi di risposta giocati 14 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 11/20 (55%) 6/8 (75%) Vincenti 22 38 Errori non forzati 29 38 Punti vinti al servizio 49/87 (56%) 48/77 (62%) Punti vinti in risposta 29/77 (38%) 38/87 (44%) Totale punti vinti 78/164 (48%) 86/164 (52%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 201 km/h (124 mph) 217 km/h (134 mph) Velocità media prima 186 km/h (115 mph) 185 km/h (114 mph) Velocità media seconda 140 km/h (86 mph) 155 km/h (96 mph)





Da Monte Carlo il nostro inviato Enrico Milani