Berrettini e la sorprendente affinità con la terra rossa: sei titoli e nuove ambizioni a Montecarlo. Musetti ritrova la terra rossa monegasca: “È una parte di me, mi sento a casa”

Potrebbe sembrare strano, ma la terra battuta è diventata la superficie più produttiva per Matteo Berrettini in termini di titoli vinti. Il tennista romano ha conquistato ben sei trofei sul “rosso”: Gstaad nel 2018 e 2024, Budapest nel 2019, Belgrado 1 nel 2021, oltre a Kitzbühel e Marrakech nel 2024. Gli altri quattro titoli in carriera sono arrivati sull’erba, mentre curiosamente non ha ancora trionfato sul cemento, nonostante abbia raggiunto le semifinali sia agli Australian Open che agli US Open, rispettivamente nel 2022 e 2019.

Nonostante il suo stile di gioco sembri più adatto alle superfici veloci, Berrettini ha dimostrato di essere un giocatore estremamente versatile, capace di adattarsi a qualsiasi condizione di gioco.

Il 28enne italiano, che nel 2022 aveva raggiunto la posizione numero 6 del ranking mondiale, è convinto di poter tornare a quei livelli. Dopo essere scivolato fuori dalla top 100 nel 2024, Berrettini è rientrato nella top 30 per la prima volta da giugno 2023, e la sua fiducia continua a crescere. Al recente Miami Open, l’azzurro è arrivato fino ai quarti di finale, sconfiggendo Alex De Miñaur in grande forma (6-3, 7-6) e sfiorando una rimonta epica contro Taylor Fritz, arrendendosi solo al terzo set con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-5.

In vista del Masters 1000 di Montecarlo, Berrettini ha parlato a Sky Sport del suo recente rendimento e delle sue aspettative per i prossimi mesi. “Sono pronto per la terra battuta. Dopo Miami sono carico e voglio godermi la stagione sul rosso”, ha dichiarato con entusiasmo.

L’italiano ha spiegato perché considera il torneo monegasco particolarmente speciale: “L’anno scorso ho vinto tre tornei sulla terra e inoltre Montecarlo è speciale per l’atmosfera, vengono molti italiani a sostenerci”.

Berrettini ha anche fatto riferimento ai suoi difficili periodi di inattività dovuti agli infortuni, pur preferendo guardare avanti: “Sono rimasto fermo a lungo per problemi fisici. Non sempre ho ascoltato il mio corpo, ma ora sto bene e ho molta energia”.

Nel Masters 1000 di Montecarlo, Matteo affronterà al primo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni. In caso di vittoria, dovrà vedersela con Alexander Zverev al secondo turno. Un confronto che potrebbe rappresentare una grande opportunità per l’italiano, considerando che il tedesco sta attraversando un momento di scarsa fiducia e potrebbe trovarsi in difficoltà contro i potenti dritti del romano.

Con tre titoli sulla terra battuta conquistati lo scorso anno e un fisico che sembra finalmente reggere agli stress della competizione, Berrettini si presenta al torneo monegasco con rinnovate ambizioni e la determinazione di chi sa di poter ancora dire la sua ai massimi livelli del tennis mondiale.

Musetti ritrova la terra rossa di Montecarlo: “È una parte di me, mi sento a casa”

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo sulla sua amata terra rossa nel Principato di Monaco, teatro di uno dei suoi successi più prestigiosi quando, nel 2023, riuscì a battere in rimonta Novak Djokovic. Per il tennista carrarino, attualmente numero 16 del ranking mondiale, Montecarlo rappresenta molto più di un semplice torneo.

“Monaco è una parte di me”, ha dichiarato Musetti in una recente intervista a SkySport. “Vivo qua da più di cinque anni, ho la mia famiglia qua, ho tanti amici, tanto seguito. Mi sento a casa, secondo solo a Roma a livello di pubblico”. Parole che testimoniano il legame speciale tra il talento azzurro e il Principato, dove spera di ritrovare il suo miglior tennis: “Non so se usarlo come trampolino di lancio, però almeno rivedere un bel Lorenzo al primo torneo sulla terra”.

Il Masters 1000 monegasco segna il ritorno di Musetti sulla terra battuta dopo uno sfortunato swing sudamericano che gli è costato un infortunio al polpaccio. In quella trasferta, l’azzurro era riuscito a disputare solo il match d’esordio a Buenos Aires, vinto agevolmente contro il francese Corentin Moutet, prima di dover rinunciare al resto dei tornei.

Nonostante la sfortuna, i progressi intravisti durante il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) fanno ben sperare per l’inizio della stagione sulla superficie che meglio esalta le caratteristiche tecniche del suo gioco. E con la terra rossa torna anche l’ambizione di scalare ulteriormente la classifica.

“Vedendo la classifica… è buona, però, gli obiettivi che mi sono prefissato sono ben altri”, ha spiegato Musetti. “È da un po’ di anni che rincorro questa top ten, l’ho già detto, l’obiettivo è quello”. Un traguardo che sarebbe potuto essere più vicino senza alcuni contrattempi: “Quest’anno ho iniziato con delle sfortune in Sudamerica, dove secondo me poteva essere una trasferta che, a livello di punti, poteva portarmi sicuramente in avanti. Due match persi, quello in Australia con Shelton, dove il tabellone si era aperto abbastanza con l’eliminazione di Fritz. Indian Wells e Miami, due tornei buoni, giocati con giocatori molto in forma, come Fils e Novak”.

L’impressione è che manchi davvero poco per il definitivo salto di qualità: “Ci manca qualcosina. Mi sento bene, quello è l’importante”, ha concluso il tennista italiano.

Con la stagione sulla terra rossa appena iniziata e i tornei più importanti ancora da disputare, Musetti avrà numerose opportunità per raccogliere punti preziosi e avvicinarsi a quella top 10 che insegue da tempo. E il Masters 1000 di Montecarlo, nella sua “seconda casa”, potrebbe essere il palcoscenico ideale per iniziare questo percorso.





Francesco Paolo Villarico