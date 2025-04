Challenger 125 Città del Messico: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. C’è Stefano Napolitano

Challenger 125 Città del Messico – Tabellone Principale – terra

(1) James Duckworth vs Mateus Alves

Santiago Rodriguez Taverna vs Juan Pablo Varillas

(Alt) Luka Pavlovic vs Stefano Napolitano

Rodrigo Pacheco Mendez vs (6) Alexis Galarneau

(3) Adrian Mannarino vs Aidan Mayo

Nicolas Mejia vs (Alt) Maxime Cressy

(WC) Alex Hernandez vs Qualifier

Bernard Tomic vs (8) Hugo Grenier

(5) Juan Pablo Ficovich vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(WC) Rodrigo Alujas vs (WC) Darwin Blanch

Beibit Zhukayev vs (4) Felipe Meligeni Alves

(7) Marc-Andrea Huesler vs Patrick Zahraj

Maxime Janvier vs Qualifier

Matias Soto vs Qualifier

Aziz Dougaz vs (2) Thiago Agustin Tirante

(Alt) (1) Pedro Sakamotovs (WC) Guillermo TunasMax Wiskandtvs (12) Kiranpal Pannu

(Alt) (2) Govind Nanda vs Vladyslav Orlov

(WC) Rafael De Alba vs (11) Juan Carlos Aguilar

(3) Ryan Seggerman vs (WC) Alan Fernando Rubio Fierros

Cannon Kingsley vs (9) Andres Martin

(4) Neil Oberleitner vs (WC) Patricio Betancourt Gonzalez

Alafia Ayeni vs (7) Alvin Nicholas Tudorica

(5) Bor Artnak vs (Alt) Elmar Ejupovic

(Alt) Kosuke Ogura vs (8) Maximilian Neuchrist

(6) Tom Paris vs Yuki Mochizuki

Alfredo Perez vs (10) Stefan Dostanic

Estadio Rafael Osuna – ore 18:00

Rafael De Alba vs Juan Carlos Aguilar

Neil Oberleitner vs Patricio Betancourt Gonzalez

Ryan Seggerman vs Alan Fernando Rubio Fierros

Pedro Sakamoto vs Guillermo Tunas

Grandstand – ore 18:00

Govind Nanda vs Vladyslav Orlov

Bor Artnak vs Elmar Ejupovic

Cannon Kingsley vs Andres Martin

Alfredo Perez vs Stefan Dostanic

Cancha 1 – ore 18:00

Alafia Ayedi vs Alvin Nicholas Tudorica

Kosuke Ogura vs Maximilian Neuchrist

Max Wiskandt vs Kiranpal Pannu

Tom Paris vs Yuki Mochizuki