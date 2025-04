Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Primo Turno Md. Fuori Arnaldi. Bellucci fuori al turno decisivo delle qualificazioni: Marozsan domina 6-1, 6-2

Si ferma all’ultimo ostacolo il cammino di Mattia Bellucci nelle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista lombardo, numero 71 del ranking ATP, è stato nettamente sconfitto dall’ungherese Fabian Marozsan, numero 80 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un match a senso unico.

Una prestazione deludente per l’italiano, che non è mai riuscito a entrare in partita contro un avversario apparso in grande spolvero sulla terra rossa monegasca. L’incontro è stato fortemente condizionato dalle difficoltà al servizio di Bellucci, che ha perso la battuta per ben quattro volte nel corso del match, due in ciascun set.

Nel primo parziale, Marozsan ha immediatamente imposto il suo ritmo, strappando il servizio a Bellucci in apertura e replicando il break poco dopo, chiudendo con un netto 6-1 che ha lasciato poche speranze all’azzurro.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con l’ungherese che ha continuato a dominare gli scambi, trovando due break decisivi che hanno consolidato il suo vantaggio. L’unico sussulto di Bellucci è arrivato sul 4-1 per Marozsan, quando l’italiano è riuscito a procurarsi la sua unica palla break dell’incontro, non riuscendo però a concretizzarla.

Un dato che fotografa perfettamente l’andamento del match è quello relativo ai turni di servizio: Bellucci non è mai riuscito a togliere la battuta al suo avversario, risultando inefficace in risposta e troppo fragile nei propri turni di servizio.

🎾 🎾 🎾 🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo Monaco





Terra battuta 🏆

MASTERS 1000 👨

TURNO di QUALIFICAZIONE – 1° TURNO MD ☀️ Previsioni meteo Monte Carlo, 06 Aprile 2025 16°C min. 10°C

Court Rainier III – ore 11:00

David Goffin vs Corentin Moutet



Matteo Arnaldi vs Richard Gasquet (Non prima 13:00)



Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard



Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Christian Harrison / Evan King



Court Des Princes – ore 11:00

Daniel Altmaier vs Pierre-Hugues Herbert



Albert Ramos-Vinolas vs Yunchaokete Bu



Jan-Lennard Struff vs Valentin Vacherot (Non prima 14:00)



Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Court EA de Massy – ore 11:00

Mariano Navone vs Arthur Rinderknech



Laslo Djere vs Dusan Lajovic



Rohan Bopanna / Ben Shelton vs Francisco Cerundolo / Alejandro Tabilo (Non prima 14:00)



Nikola Mektic / Michael Venus vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Court 9 – ore 12:00

Camilo Ugo Carabelli vs Hamad Medjedovic



Fabian Marozsan vs Mattia Bellucci (Non prima 14:00)