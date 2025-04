Challenger 100 Madrid: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali con un derby

Challenger 1000 Madrid – Tabellone Principale – terra

(1) Borna Coric vs Alexander Blockx

(Alt) Daniel Rincon vs Qualifier

August Holmgren vs Otto Virtanen

(SE) Pol Martin Tiffon vs (7) Valentin Royer

(3) Billy Harris vs Sebastian Ofner

Qualifier vs Vilius Gaubas

Marco Trungelliti vs (WC) Daniel Merida

(Alt) Ignacio Buse vs (8) Marin Cilic

(5) Pavel Kotov vs Benjamin Hassan

Edas Butvilas vs Alejandro Moro Canas

(WC) Miguel Damas vs Qualifier

Tristan Boyer vs (4) Alexander Shevchenko

(WC) (6) Pablo Carreno Busta vs Qualifier

Calvin Hemery vs Qualifier

Carlos Taberner vs Qualifier

Kamil Majchrzak vs (2) Hugo Dellien

(Alt) (1) Nikoloz Basilashvilivs Jakub Paul(WC) David Jorda Sanchisvs (9) Pedro Cachin

(2) Denis Yevseyev vs (Alt) Franco Agamenone

Maxime Chazal vs (11) Bernabe Zapata Miralles

(3) Oriol Roca Batalla vs Rudolf Molleker

(Alt) Alex Marti Pujolras vs (8) Abdullah Shelbayh

(4) Nick Hardt vs (WC) Pablo Masjuan Ginel

Norbert Gombos vs (10) Ivan Gakhov

(5) Javier Barranco Cosano vs (WC) John Echeverria

Giovanni Fonio vs (7) Lorenzo Giustino

(6) Zsombor Piros vs (WC) Sergi Perez Contri

(Alt) Ryan Nijboer vs (12) Nicolas Alvarez Varona

Pista Central C.Madrid – ore 11:00

David Jorda Sanchis vs Pedro Cachin

Nikoloz Basilashvili vs Jakub Paul

Maxime Chazal vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 14:00)

Nick Hardt vs Pablo Masjuan Ginel

Pista Mercedes-Benz – ore 11:00

Javier Barranco Cosano vs John Echeverria

Zsombor Piros vs Sergi Perez Contri

Ryan Nijboer vs Nicolas Alvarez Varona (Non prima 14:00)

Norbert Gombos vs Ivan Gakhov

Pista E.Mandarino – ore 11:00

Giovanni Fonio vs Lorenzo Giustino

Alex Marti Pujolras vs Abdullah Shelbayh

Oriol Roca Batalla vs Rudolf Molleker (Non prima 14:00)

Denis Yevseyev vs Franco Agamenone