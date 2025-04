Cobolli trionfa a Bucharest: primo titolo ATP in carriera e 100 esimo per l’Italia nel circuito maggiore “Venivo da un momento difficile. Prima di questo torneo, quest’anno non avevo ancora vinto una partita, e invece ho vinto il torneo” (Video partita)

Flavio Cobolli ha conquistato oggi pomeriggio il suo primo titolo nel circuito maggiore, imponendosi nella finale del torneo ATP 250 di Bucharest contro l’argentino Sebastian Baez, numero 36 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo 1 ora e 46 minuti di partita. Un traguardo storico per il tennista romano, che a 22 anni entra ufficialmente nel club dei vincitori di tornei ATP.

In una finale giocata con temperature fredde e condizioni non ideali, Cobolli ha mostrato un tennis solido e coraggioso, riuscendo a prevalere su un avversario esperto della superficie come Baez, vincitore di diversi titoli sulla terra battuta.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, il romano ha trovato il break decisivo nel settimo game, strappando il servizio all’argentino grazie a un’ottima risposta sulla riga e diversi colpi profondi che hanno messo in difficoltà Baez. Sul 5-4, Cobolli ha servito per il set mostrando un po’ di comprensibile tensione, ma è riuscito a chiudere il parziale a 15 anche grazie ad alcuni errori gratuiti dell’avversario e a due bei diritti vincenti.

Il secondo set è iniziato con Baez al servizio, che ha tenuto agevolmente il primo game. La svolta è arrivata nel terzo game, quando Cobolli ha strappato il servizio all’argentino che cedeva il servizio commettendo anche alcuni gratuiti. L’italiano ha confermato immediatamente il break, portandosi sul 3-1, e ha poi mantenuto il vantaggio fino al 5-2 con doppio break piazzato nel settimo game.

Il momento più delicato del match è arrivato quando Cobolli ha servito per il titolo sul 5-2. L’azzurro ha commesso alcuni errori in apertura e ha faticato a chiudere l’incontro, vedendosi annullare ben tre match point da un Baez mai domo che piazzava il break. Sul 5-3, l’argentino ha servito per restare nel match, e dopo aver annullato altre tre palle match teneva la battuta.

Sul 5 a 4 però Flavio teneva a 15 il turno di battuta trovando la combinazione vincente sul match point: palla corta e pallonetto che ha mandato in visibilio il pubblico presente chiudendo l’incontro per 6 a 4.

La vittoria permetterà a Cobolli di avvicinarsi ulteriormente alla top 30 del ranking mondiale, precisamente al n.36 del mondo.

Al termine della partita l’azzurro ha dichiarato: “È fantastico. Sono felicissimo. È un grande sogno che si avvera per la mia carriera,” ha dichiarato un emozionato Cobolli durante la cerimonia di premiazione. “Ho sempre sognato di vincere un torneo ATP e oggi è successo. Sono davvero felice di essere qui e di aver raggiunto il miglior risultato della mia carriera. Venivo da un momento difficile. Prima di questo torneo, quest’anno non avevo ancora vinto una partita, e invece ho vinto il torneo. Quindi sono davvero contento.”

Il 22enne romano ha anche riconosciuto i meriti del suo avversario: “Giocare contro Sebastian sulla terra è sempre difficile. Per me è uno dei migliori sulla terra battuta in questo momento. Ha già vinto molti titoli su questa superficie, quindi è stata una grande battaglia e una giornata speciale per me.”

Per il tennis italiano si tratta di un traguardo storico: quella di Cobolli rappresenta infatti la centesima vittoria di un giocatore azzurro in un torneo del circuito maggiore. Un numero simbolico che testimonia la straordinaria crescita del movimento, con Cobolli che si aggiunge alla lista sempre più lunga di tennisti italiani capaci di conquistare titoli ATP negli ultimi anni.

ATP Bucharest Sebastian Baez [1] Sebastian Baez [1] 4 4 Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Baez 🇦🇷 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 273 246 Ace 1 3 Doppi falli 0 3 Prima di servizio 62/74 (84%) 31/69 (45%) Punti vinti sulla prima 33/62 (53%) 23/31 (74%) Punti vinti sulla seconda 9/12 (75%) 18/38 (47%) Palle break salvate 7/11 (64%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 148 148 Punti vinti sulla prima di servizio 8/31 (26%) 29/62 (47%) Punti vinti sulla seconda di servizio 20/38 (53%) 3/12 (25%) Palle break convertite 2/4 (50%) 4/11 (36%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 11/17 (65%) Vincenti 18 16 Errori non forzati 33 39 Punti vinti al servizio 42/74 (57%) 41/69 (59%) Punti vinti in risposta 28/69 (41%) 32/74 (43%) Totale punti vinti 70/143 (49%) 73/143 (51%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 189 km/h (117 mph) 211 km/h (131 mph) Velocità media prima 166 km/h (103 mph) 191 km/h (118 mph) Velocità media seconda 144 km/h (89 mph) 154 km/h (95 mph)





Francesco Paolo Villarico