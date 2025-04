Luciano Darderi trionfa a Marrakech: secondo titolo ATP in carriera “I mesi passati sono stati molto difficili per me, ma ho lottato ogni giorno per questo momento”

Luciano Darderi ha conquistato il torneo ATP 250 di Marrakech, battendo in finale l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 1 e 37° giocatore del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4). Per l’italo-argentino, attualmente numero 57 ATP, si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello ottenuto a Cordoba all’inizio del 2024.

Una finale combattutissima, durata 2 ore e 5 minuti, in cui nessuno dei due giocatori è riuscito a dominare l’altro, come dimostrano i due tie-break che hanno deciso l’esito di entrambi i set. Darderi ha mostrato grande solidità nei momenti decisivi e una notevole efficacia al servizio, mettendo a segno 3 ace e mantenendo una percentuale di prime in campo del 61%, con cui ha ottenuto il 73% dei punti.

Da sottolineare come il titolo di Marrakech rimanga in mani italiane dopo il successo di Matteo Berrettini nell’edizione 2024, a conferma dell’ottimo momento del tennis azzurro che, nella stessa giornata, ha festeggiato anche la vittoria di Flavio Cobolli nel torneo ATP 250 di Bucharest.

“I mesi passati sono stati molto difficili per me, ma ho lottato ogni giorno per questo momento”, ha dichiarato Darderi dopo la vittoria. “È il mio secondo titolo. La mia prima volta a Marrakech, è un posto incredibile. Sono molto felice e devo ringraziare tutti gli italiani qui e tutte le persone che hanno seguito il torneo. È bellissimo giocare con questa atmosfera.

Tallon è un giocatore straordinario. Non sai mai cosa aspettarti”, ha commentato l’italo-argentino. “7-6, 7-6 è davvero duro. È stata una partita molto difficile, ma sono davvero felice di oggi e della partita che ho giocato”.

Il primo set della finale di Marrakech tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor è stato caratterizzato da un grande equilibrio, concludendosi al tie-break dopo 53 minuti di gioco con la vittoria dell’italiano per 7-6(3).

I turni di servizio sono stati dominanti nella prima parte del parziale, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto senza particolari difficoltà i propri game fino al 4-4. Griekspoor ha mostrato un servizio efficace, collezionando ben 7 ace durante il set, ma anche 4 doppi falli nei momenti chiave.

La svolta è arrivata nel nono game, quando Darderi ha trovato il break dopo un lungo game: Se ne andava la volèe di rovescio dell’olandese sul break point e l’azzurro si portava sul 5-4.

Tuttavia, al momento di servire per il set, Darderi ha subito un passaggio a vuoto, perdendo a zero il proprio turno di battuta con un doppio fallo finale, permettendo a Griekspoor di rientrare sul 5-5.

Dopo aver tenuto i rispettivi servizi nei due game successivi, i tennisti sono arrivati al tie-break, dove Darderi ha preso rapidamente il controllo della situazione. Un minibreak sul 2-2 ha permesso all’italiano di allungare fino al 4-2, approfittando anche di un doppio fallo dell’olandese sul 5-3 che gli ha consegnato tre set point.

Darderi non ha tremato e ha chiuso alla prima opportunità con un servizio e dritto efficace, aggiudicandosi il tie-break per 7-3 e conquistando così il primo set della finale.

Nel secondo set della finale di Marrakech tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, si è assistito a un equilibrio ancora più marcato rispetto al primo parziale, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i propri turni di servizio fino al tie-break.

Griekspoor ha continuato a mostrare un ottimo rendimento al servizio, arrivando a totalizzare 10 ace nell’incontro, anche se accompagnati da 6 doppi falli. L’olandese è stato particolarmente incisivo con la seconda di servizio, dalla quale ha ottenuto il 60% dei punti.

Il momento di maggiore tensione per Darderi è arrivato nel terzo game, quando ha dovuto fronteggiare due palle break. Con carattere e colpi di qualità, l’italo-argentino è riuscito a salvarsi, spingendo forte col dritto incrociato e coprendo bene la rete. Un altro passaggio delicato è stato sull’5-5, quando l’azzurro ha dovuto annullare un’altra palla break, salvandosi con una provvidenziale prima vincente.

Anche in questo caso, come nel primo set, Darderi ha mostrato grande lucidità nei punti decisivi. Sul 3-2, l’italiano ha approfittato di un errore dell’olandese che ha sbagliato una volée di rovescio tentando il serve and volley sulla seconda. Il momento decisivo è arrivato sul 5-3, quando Darderi ha servito un ace che gli ha regalato tre match point.

Al secondo match point disponibile, Darderi ha chiuso la partita con un magnifico dritto inside in vincente in avanzamento, conquistando così il suo secondo titolo in carriera dopo quello di Cordoba 2024, con il punteggio finale di 7-6(3), 7-6(4). La vittoria è arrivata dopo 2 ore e 4 minuti di battaglia.

Statistica Griekspoor 🇳🇱 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 293 291 Ace 10 3 Doppi falli 6 3 Prima di servizio 51/81 (63%) 51/83 (61%) Punti vinti sulla prima 39/51 (76%) 37/51 (73%) Punti vinti sulla seconda 18/30 (60%) 21/32 (66%) Palle break salvate 0/1 (0%) 3/4 (75%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 95 172 Punti vinti sulla prima di servizio 14/51 (27%) 12/51 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/32 (34%) 12/30 (40%) Palle break convertite 1/4 (25%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 17/23 (74%) 9/12 (75%) Vincenti 39 26 Errori non forzati 30 27 Punti vinti al servizio 57/81 (70%) 58/83 (70%) Punti vinti in risposta 25/83 (30%) 24/81 (30%) Totale punti vinti 82/164 (50%) 82/164 (50%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215 km/h (133 mph) 215 km/h (133 mph) Velocità media prima 201 km/h (124 mph) 191 km/h (118 mph) Velocità media seconda 164 km/h (101 mph) 151 km/h (93 mph)





