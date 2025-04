Tennis Channel e ATP uniscono le forze: il Circuito challenger diventa globale nel 2025

Il circuito challenger si prepara a raggiungere un pubblico più vasto che mai nel 2025, grazie a un’importante espansione delle trasmissioni a livello globale che porterà il tennis di alto livello a milioni di spettatori. Una nuova partnership con Tennis Channel consentirà la trasmissione di 35 eventi Challenger Showcase, caratterizzati da una produzione potenziata, in Austria, Francia, Germania, India, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Oltre a trasmettere le partite di singolare e doppio del tabellone principale sul campo centrale, Tennis Channel produrrà contenuti originali che metteranno in evidenza l’identità unica del circuito Challenger. Questi includeranno approfondimenti sui giocatori, sessioni di allenamento fuori stagione e analisi di esperti, ampliando la portata del Challenger Tour sui canali social e digitali.

ATP Media, il braccio mediatico dell’ATP, completerà la distribuzione di Tennis Channel aggiungendo altri territori e broadcaster in tutto il mondo, espandendo l’impronta dei diritti media del Challenger Tour e rafforzandolo come piattaforma internazionale per mostrare le future stelle dello sport. I territori già assicurati includono Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Giappone e Nuova Zelanda.

Julia Boyadjieva, Vice Presidente dell’ATP Challenger Tour, ha dichiarato: “Espandere la nostra distribuzione dei diritti media rappresenta un enorme passo avanti per il circuito challenger. Stiamo alzando l’asticella con tornei che appaiono più grandi e migliori, combinati con una produzione televisiva di alto livello per dar loro vita. La partnership con Tennis Channel e altri broadcaster significa che possiamo mettere sotto i riflettori globali l’incredibile talento presente in questi eventi, dando ai giocatori la piattaforma che meritano e ispirando la prossima generazione di stelle. È un altro segnale del nostro impegno per far crescere il gioco a questo livello.”

Andy Reif, Senior Vice President International e Programming di Tennis Channel, ha aggiunto: “Tennis Channel e ATP condividono un obiettivo comune: avvicinare i fan all’intrattenimento e alle emozioni del tennis. Questa partnership offre una piattaforma unica per mostrare l’incredibile talento e le storie del tour minore. Siamo entusiasti di far parte di questo emozionante capitolo e non vediamo l’ora di aiutare il Tour a raggiungere nuovo pubblico in tutto il mondo.”

Tra i prossimi eventi Challenger Showcase figurano i premiati Challenger 125 a Città del Messico, Messico (7-13 aprile) e San Marino (14-20 luglio), così come i Challenger 175 di Aix-en-Provence, Francia (28 aprile-4 maggio), Torino, Italia (13-18 maggio) e Bordeaux, Francia (13-18 maggio).

L’annuncio odierno fa parte della più ampia strategia OneVision dell’ATP, che ha portato a un record di 28,5 milioni di dollari di montepremi totale per la stagione 2025, con un aumento del 135% rispetto al 2022. I miglioramenti includono anche l’introduzione degli eventi Challenger 175, la commercializzazione dei diritti sotto Tennis Data Innovations (TDI) e la creazione di un team dirigenziale dedicato per supervisionare le opportunità di crescita del circuito challenger.

Dove guardare i tornei del circuito challenger nel 2025:

– Repubblica Ceca; Slovacchia – ArenaSport

– Francia – Tennis Channel

– Germania; Austria; Svizzera – Tennis Channel

– India – Tennis Channel

– Italia – SuperTennis

– Italia; Nuova Zelanda – DAZN

– Giappone – U NEXT

– LATAM (eventi selezionati) – ESPN/Disney+

– Lituania – Sport1

– Paesi Bassi – Tennis Channel

– Islanda – BB Tennis

– Spagna – Tennis Channel

– Regno Unito – Tennis Channel

– USA – Tennis Channel

– Tutti gli altri paesi – Challenger TV





Marco Rossi